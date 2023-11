Copa Argentina: los interrogantes en la formación de Boca ante Estudiantes

hora quedan cinco finales y hay que ganarlas todas. Hay que ganar la Copa Argentina". Fue hace dos semanas, a la vuelta de la caída en la final ante Fluminense en Río de Janeiro. Juan Román Riquelme se paró frente a los jugadores de Boca y les marcó enseguida el nuevo objetivo. El nuevo objetivo más importante. Porque se trata de dos partidos para una estrella más y para clasificar a la edición 2024 de la Copa Libertadores. Y para ir por el primer paso de los dos que hacen falta, en la semifinal vs. Estudiantes, hay tres interrogantes principales en la formación xeneize.



No es un partido más y por eso se lo tomará como una final, y en las finales juegan hasta los que llegan con lo justo. Ahí es donde se plantean las dudas debido a los futbolistas que vienen tocados, no se entrenaron normalmente en los últimos días. Y sólo resta la decisión del entrenador de exigirnos y mandarlos al campo de juego. O cuidarlos y poner a un reemplazante que se encuentre al 100%.

No parece haber dudas por el momento con Marcos Rojo, quien no juega desde el 20 de agosto cuando se desgarró en el partido contra Unión. Y tampoco con Equi Fernández, baja desde la final de la Libertadores por una pequeña distensión en el soleo. Ambos formaron parte del ensayo del domingo y respondieron sin inconvenientes.

Pol Fernádez o Bullaude

El primer interrogante se plantea con Pol Fernández, luego de que no participara de las prácticas de fútbol de los últimos días y recién este lunes se incorporara a los trabajos grupales. En el ensayo del domingo, en el cual Herrón paró a los titulares, el que estuvo junto a Equi en el mediocampo fue Ezequiel Bullaude. Por lo cual deberá definir el DT en la práctica del miércoles cómo lo ve al habitual titular y uno de los capitanes del plantel.

Si bien Pol no viene siendo una garantía y es de los más cuestionados por los hinchas en las redes sociales, Bullaude generó gran expectativa en su llegada al club pero por el momento no pudo demostrar demasiado y jugó apenas cuatro partidos de titular (más ocho desde el banco).



Cómo está el Colo Barco

El otro que está tocado es el Colo Barco, con una recurrente molestia muscular desde antes de la final de la Libertadores. Que le apareció a la vuelta en el clásico con San Lorenzo. Y de nuevo en estos días, por lo cual el domingo tuvo que dejar la práctica de fútbol y este lunes debió realizarse estudios médicos. La buena es que no apareció ninguna lesión. Y la mala es que de mínima no llegará al 100% para esta semifinal. Pero tratándose de un jugador clave y que quiere jugar siempre, difícilmente pueda quedarse afuera.



El reemplazante de Cavani

Con la lesión que sufrió el Matador hace poco más de una semana frente a Newell's, por la cual se perdió la convocatoria a la selección de Uruguay, Herrón perdió al compañero de ataque de Miguel Merentiel. En el ensayo del domingo, el que estuvo en el equipo titular fue Lucas Janson, por lo cual parece posicionarse como mayor candidato a ser titular.

Las alternativas son Luca Langoni y más atrás, al parecer sin chances, Darío Benedetto. Ambos estuvieron para los suplentes en la práctica del fin de semana.



El probable equipo

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Ezequiel Bullaude o Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Lucas Janson o Luca Langoni y Miguel Merentiel.

La confirmación llegará cuando el DT el martes pare a su 11 ideal en el último entrenamiento antes de viajar a Córdoba para la semifinal de la Copa Argentina. Y ahí tal vez puedan develarse estos interrogantes...

Fuente: Olé