Se inauguró la primera radio de EPJA de la Provincia de Santa Cruz

Un usuario de la red social X (ex Twitter) publicó imágenes exclusivas del diez a poco de consagrarse en el estadio Azteca y revolucionó las redes sociales.

"Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado", dijo Rodolfo Aguiar.