River Plate volvió a marcar un hito en la historia del fútbol argentino. El campeón de la Liga Profesional y clasificado a la fase final de la Copa de la Liga presentó esta tarde los números de un impactante balance correspondiente al periodo 2022-2023, en el que obtuvo un superávit récord de 52.3 millones de dólares.

De esta manera, bajo la gestión de Jorge Brito como presidente, los de Núñez superaron por 2.5 veces la marca histórica del año pasado, siendo el cuarto año consecutivo con resultado positivo y tercero con incremento de manera continúa. Además, es el primer ejercicio con resultado operativo positivo sin contar la venta de jugadores.

Pese a contar con una inflación del 124,17 por ciento y una devaluación de 152,29 a nivel nacional, obtuvo un incremento del 178,10 por ciento en su patrimonio neto, con un total de 51.507 millones de pesos. Esto sale de un activo total de 103.232 millones (17.835 activo corriente y 85.397 activo no corriente) y un pasivo de 51.725 (32.239 pasivo corriente y 19.486 pasivo no corriente). Vale recordar que el patrimonio neto del ejercicio correspondiente al 31/8/22 fue de 18.521 millones de pesos. Una de las claves de este crecimiento es el incremento de los recursos por encima de la línea de la inflación.

Sin contar la venta de futbolistas, los principales ingresos para el club hoy son la cuota social, otro tercio el marketing y acuerdos comerciales y el tercio restante el ticketing. ¿La televisión? “En Brasil y Europa significa un tercio de sus ingresos, acá es un cuatro por ciento”, le confesaron a este sitio.

En el Millonario dieron como ejes fundamentales tres aspectos: ingresos, gastos e inversiones. En el primer rubro hubo un aumento exponencial, con un récord histórico de socios en el club (cifra récord en el fútbol argentino y top a nivel mundial) con 350.653. Este impactante número le deja en caja a la institución un monto cercano a los 40 millones de dólares por año.

Más ingresos por ticketing, al tener todos los partidos capacidad agotada en el Mâs Monumental (84.567), se mejoraron los acuerdos de sponsors y la transferencia de jugadores formados en la institución fue mayor a los 46 millones de dólares.

Producto de las reformas en el campo de juego y estadio también se produjo una nueva línea de ingreso, como el alquiler para shows internacionales y nacionales. A esto hay que sumarle el naming del estadio y un nuevo restaurante en el interior del Monumental.

En las erogaciones, en cambio, los cambios más significativos pasaron por la reducción de casi un 4 por ciento los gastos operativos en comparación con período anterior, una merma de más de la mitad de los costos financieros y una exposición en moneda extranjera positiva (créditos vs. pasivos).

“River reinvierte todas sus utilidades en un círculo virtuoso que le permite seguir mejorando los resultados futuros y mejorar las instalaciones para socios, hinchas y deportistas”, explicaron desde el club

Por ejemplo, durante el 22/23, la entidad de Núñez invirtió la impactante suma de 98.9 millones de dólares. Y si se suman los 53.1 del periodo anterior la cifra asciende a 152 millones de la moneda estadounidense en dos ejercicios.

En este balance figura un total de 45.9 millones de dólares por las obras realizadas en el estadio, 11 millones para mejoras dentro del club, 8.2 para el fútbol formativo y 33.8 en adquisición de jugadores para contar con uno de los mejores planteles de Sudamérica.

Vale destacar que en el Millonario aún quedan por cobrar cuatro cuotas por Enzo Fernández y casi el 70 por ciento de Lucas Beltrán. Producto del actual cuadro económico argentino, a raíz de las diferentes brechas cambiarias, les es beneficioso a los clubes cobrar en plazos que todo en un mismo momento.

Por otra parte, en la institución de Núñez no se conforman y apuntar a realizar varios obras importantes (además de los últimos detalles en el renovado Antonio Vespucio Liberti) en el corto plazo, como el predio de la ESMA (está previsto invertir aproximadamente 5 millones de dólares para un centro de entrenamientos para que se formen los futuros futbolistas del club), un polideportivo techado dentro del club (estará ubicado cerca de las canchas de paleta, sobre la calle Udaondo), la obra del instituto River Plate, reformas en los vestuarios de socios, la nueva pileta, los quinchos externos. “Habrá una inversión importante para el socio”, le adelantaron a Infobae.

“Este balance es la consolidación de un modelo eficiente de gestión de una asociación civil sin fines de lucro. El extraordinario resultado obtenido permite continuar un proceso de inversión inédito en nuestro Club, que en los dos últimos años supera los 150 millones de dólares destinados a la reforma del Estadio, nuevas obras para nuestro club social y deportivo, y a nuestro plantel profesional y fútbol formativo. Este fuerte proceso de inversión genera un círculo virtuoso que potencia nuestros ingresos y nos permite tener un club sustentable, con gran potencial para seguir creciendo año tras año”, recalcó Andrés Ballotta, tesorero de River Plate.

Es para destacar que la institución ya no posee deudas vencidas con otras instituciones. “Este año hemos intentado adelantar deudas en dólares no vencidas, y las pre-cancelamos”, confesaron.

El Millonario, además, desde hace años es la “casa” de la selección argentina campeona del mundo. Por cada encuentro realizado en el Antonio Vespucio Liberti el club recibe un 10 por ciento de la facturación del partido. También recibió dinero por parte de la FIFA por sus futbolistas que se desempeñaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con el nuevo estatuto, en Núñez también buscarán dar un nuevo paso a futuro con la implementación de un Fair Play financiero. “El presupuesto aprobado para fútbol profesional no se podrá exceder en más de un 50%, y si el club tiene deuda financiera no se podrá exceder dicho presupuesto en más de un 25%. Con el fin de seguir las buenas costumbres del Fair Play Financiero Internacional, y que el club no incursione en una cesación de pagos por una inversión desmedida en fútbol profesional sin aprobación previa, se colocarán estos porcentajes como tope. El objetivo es que el club no tenga problemas de solvencia financieros, ya que en caso de tenerlos podría recibir multas, inhibiciones o quita de puntos, por parte de FIFA, que lo perjudiquen seriamente. En caso de que la gestión necesite excederse en más del 50% de su presupuesto para fútbol profesional deberá contar con la aprobación de la Asamblea de Representantes de Socios”, le explicaron en su momento a este sitio.

Fuente: Infobae