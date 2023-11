Pablo Grasso encabezó acto de entrega de decretos de adjudicaciones de tierras

Con la presencia del intendente de la ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, en instalaciones del edificio de la Secretaria de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad (Aconcagua N°1264) se realizó el acto de entrega de adjudicaciones y certificados correspondientes al programa PRIOT (46) y de Obligaciones Cumplidas (5), oportunidad en la que se vieron beneficiadas 51 familias de nuestra ciudad capital.

Acompañando al jefe comunal se encontraban presentes el secretario de Hacienda del Municipio, Diego Robles; el secretario de Planificación y Obras Públicas, Horacio Capel; y la directora de Tierras y Catastro de la Municipalidad, Carla Lobos. Asimismo, acompañaron la ceremonia el diputado por el Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú; el diputado provincial Martín Chávez; y la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Costa. Además de secretarias y secretarios municipales.

Durante el acto se explicó que la Secretaría de Hacienda Municipal creó oportunamente un plan de regularización tributaria para contribuyentes que se encuentran en carácter de arrendamiento, y por ello, la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, a través de la Dirección de Tierras y Catastro, realizó una actualización de datos llegando el relevamiento a un total de 600 vecinos que se encontraban en carácter de arrendamiento y que no contaban con la adjudicación en venta de sus tierras.

Por tal motivo, se creó el Programa de Regularización Impositiva y de Ocupación de Tierras, que precisamente busca ordenar la situación.

En la oportunidad, y una vez exhibido un video institucional con el testimonio de vecinas beneficiadas con la entrega, Diego Robles planteó que “los testimonios que vimos recién nos llevan a pensar que durante mucho tiempo estos vecinos y vecinas fueron, si se quiere, ninguneados por el Estado, o vistos como si no fueran vecinos de primera, convirtiéndolos en una suerte de rehenes de una situación totalmente injusta, pero porque no había decisión ni voluntad política. Porque no había una mirada integral que contemple y ocupe de la calidad de vida de la gente, y que además entienda que el Estado tiene que estar al servicio de los vecinos, que es la función de todos los que tenemos responsabilidades institucionales”.

“Cuando se tiene una mirada clara, una decisión certera, puede redundar en beneficio de toda la comunidad y a veces no hace falta plata, en este caso hace falta voluntad; hace falta un equipo de trabajo comprometido y hace falta gente como mi directora de Recaudaciones, Daniela Peralta, quien fue uno de los cerebros que craneó esta iniciativa, con el trabajo de Carla (Lobos) y con todo el trabajo de legales, con el trabajo del Concejo Deliberante y así podemos entre todos aportar con un granito de arena para llegar hoy a hacer un acto de justicia social y darles el documento que lo único que hace es reconocer algo lo que ya es de ustedes por derecho propio, desde el momento que cada uno decidió formar su familia, formar su hogar o construir su vivienda y desde entonces ser parte de la comunidad de Río Gallegos. Así que a nosotros nos pone muy contentos y espero que lo puedan disfrutar todos y que tengan un motivo más para, en este diciembre que viene, y en estos tiempos difíciles que vamos a tener que afrontar todos, tener un motivo más para brindar y abrazar a la familia”, sintetizó.



El rol del estado

A su tiempo, el intendente Pablo Grasso se refirió a la política como herramienta para resolver las inquietudes y demandas de los contribuyentes.

En ese sentido, comenzó refiriéndose a que siempre que hay cambios de gestión “se renuevan las expectativas” con, en este caso, nuevas autoridades nacionales, provinciales y hasta algunas comunales. Algunas que “con las mejores intenciones, cada cuatro años van a golpear las puertas de los vecinos para dejar una propuesta”.

Pero eso también nos lleva a pensar “cómo es que no sé diagramó antes una estrategia para resolver los problemas que tienen los vecinos de mi ciudad, porque hay problemáticas por todos los barrios. Hay estructurales y otros más chicos, pero los tenemos que ir resolviendo en la medida que vamos avanzando en cada uno de los lugares. Y ahí, por ejemplo, vemos que salen diferentes críticas, incluso agresiones; diferentes posicionamientos políticos y mientras tanto ustedes que están acá sentados, mientras todo eso pasa, van a la Municipalidad y pagan sus impuestos para estar al día.

Entonces, pasaron generaciones y pasaron gestiones, pero ustedes siempre cumplieron con su responsabilidad de pagar los impuestos y nunca fueron a golpear la puerta para preguntar dónde estaban sus impuestos, sin embargo, con los recursos que pudimos administrar en todo este tiempo hemos tratado de cambiar un poco la lógica del funcionamiento del Municipio y que realmente no sea una utopía, o sólo un verso de campaña, que los impuestos vuelvan al servicio de la gente”, enfatizó.

Más adelante, hizo hincapié en que “ahora viene otro panorama (político), otra cosa que no conocemos todavía cómo será en el orden nacional. Pero tenemos que ir acomodándonos y acá estamos nosotros para seguir defendiendo los intereses de nuestra ciudad, porque se pueden decir 200 millones de cosas, pero lo que nosotros nunca vamos a dejar de hacer es trabajar para resolver los problemas que tienen ustedes, los que están acá, o los que vienen atrás”, indicó.

Luego, resaltó algunos de los ejes de la gestión comunal, destacando particularmente la posibilidad que van a tener los jóvenes ahora de estudiar el profesorado de Educación Física, alternativa a la que se llegará a partir del convenio firmado oportunamente con el Instituto Universitario del Club Atlético River Plate, lo cual fue muy aplaudido por los presentes.