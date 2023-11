Elecciones en Boca: no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición y no se votará el domingo

Luego de una conciliación de tres horas en el juzgado civil N° 11 de la Capital Federal, de la que participaron los apoderados del oficialismo y la oposición de Boca Juniors, las partes no llegaron a un acuerdo y las elecciones que estaban pactadas para este domingo 3 de diciembre en la Bombonera por el momento quedaron suspendidas. Queda una luz de esperanza: que el cónclave posterior en el que se propuso que dos peritos auditen el padrón electoral sea el puntapié inicial de un arreglo veloz y mañana, ante la jueza Alejandra Abrevaya, presenten las bases para que el acto pueda efectuarse. Es una chance que parece lejana y con el correr de las horas se fue desinflando.

El oficialismo llegó a las 12, representado por el actual secretario general y miembro de la Junta Electoral Ricardo Rosica, y Walter Krieger, quien acompañó a Riquelme en su última conferencia de prensa, aceptó que 3.660 socios podrían entrar dentro de las irregularidades que denuncian sus rivales políticos, y propusieron que votaran en una urna aparte. La oposición arribó al mitín a las 12.30, con Javier Medin (hombre de confianza de Macri y candidato a vocal de la lista de Ibarra) y Sebastián Silvestri (miembro de la Junta Electoral durante los ocho años de gestión de Angelici) a la cabeza, concluyeron que en realidad eran 5.780 los socios “irregulares”. El oficialismo instó a que entonces esos asociados sufragaran de forma separada, pero la oposición se negó a esa posibilidad, requirió que los quitaran del padrón. Y ahí se empantanó todo.

Luego, en el sexto piso del Palacio de Tribunales, la actual CD propuso que dos peritos auditen el padrón electoral de Boca para ponerse de acuerdo en el número de asociados irregulares. Lo único que puede llegar a solucionar este entuerto es que se llegue a un acuerdo y se pida una nueva conciliación. La utopía: que el arreglo sea express y, entre esta noche y el viernes, y las partes vuelvan al juzgado espontáneamente para decir “hay acuerdo, se vota”. En ese caso el juzgado podría dar la venia y que se realicen este domingo, aunque los tiempos apremian. Caso contrario las elecciones podrían llevarse a cabo el domingo 17, marcando un asterisco en el estatuto ya que allí figura que siempre deben desarrollarse en la primera quincena del último mes del año.

Pero en el caso que esto no prospere, Boca apelará mañana la cautelar. El miércoles, a más tardar, el caso pasará a Cámara, porque hay 72 horas de margen para las partes. Si la Cámara da de baja la cautelar de la jueza, los comicios serán el 17. Si la mantiene, hay que esperar la resolución de fondo de la jueza, que aún no trabajó esa parte del expediente. Y con los pasos procesales lógicos no habrá espacio para que las urnas se abran este año.

“Hoy propusimos votar el domingo 3 sin trampas, pero el oficialismo se negó a corregir las irregularidades existentes en el padrón. También propusimos un peritaje con la presencia de ambas partes, pero el oficialismo nuevamente se negó. Queremos votar de manera transparente”, fue el mensaje que compartió el candidato a la presidencia por la oposición, Andrés Ibarra.

En paralelo a este cónclave en Tribunales, Boca denunció -a través de su Departamento de Legales- la falsificación de tres firmas de los socios de la comunidad judía en el reclamo para que las elecciones no se efectuaran el sábado 2 de diciembre por la celebración del sabbat ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10. La resolución del juez Ricardo Feliz Baldomar, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°22, dio lugar al pedido realizado por el fiscal Diego Espada de reprogramar los sufragios.

Fue llamativo que no fueran los damnificados quienes radicaran la denuncia sino los miembros de la actual Comisión Directiva y que justo se realice en el momento en que estaba fijada la audiencia de conciliación. El acta notarial presentada indicó que tres de los supuestos socios denunciantes no firmaron el documento con el que se pidió pasar los comicios al 3 de diciembre.

El martes pasado, la Justicia había ordenado suspender las elecciones tras un pedido de la lista opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que enfrentarán a Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, postulantes del oficialismo. La magistrada Alejandra Débora Abrevaya -hermana de Sergio Abrevaya, presidente del GEN, partido que integra Juntos por el Cambio-, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11, interpuso una medida cautelar y resolvió este martes “suspender el acto de elecciones” hasta tanto se definan “la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración”.

