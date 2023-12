Con su particular estilo, los hermanos Vásquez llegarán a Río Gallegos luego de haber llenado escenarios en Santiago de Chile y de posicionarse como una de las bandas del momento en el país vecino.

Enzo e Ítalo nacieron en Coyhaique, en la región de Aysén, y desde muy chicos incursionaron en la música por ser integrantes de una familia de artistas. Su estilo, autodenominado “Pop Cebolla”, tiene al acordeón y la guitarra como protagonistas, y se integra principalmente de baladas románticas y canciones que llegan al corazón.

El 18 de diciembre, en el escenario mayor del Boxing Club, será una noche mágica en la que también se presentarán Tropicumbia, Step One, The Rockets, y la Zariband.

La entrada es libre y gratuita.