El Honorable Tribunal Disciplinario realizó la última sesión de 2023

La sesión se efectuó con la presencia de invitados especiales como la ministra secretaria general de Gobierno, Claudia Martínez, y el exgobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli. Además, del encuentro concretado en el salón Néstor Kirchner de Casa de Gobierno, participó el cuerpo de vocales presidido por Marisa Oliva, conformado por Carlos Sancho y Roxanna Totino en representación del Poder Ejecutivo, Sandra Sutherland como representante de los gremios, y Juan Raúĺ Martínez, por la minoría política, oficiando de secretaria general, María Velásquez.

Luego de la apertura de la sesión, se trataron expedientes de causas disciplinares de los agentes de la administración pública, para su análisis y posterior resolución definitiva. Se dio aprobación al proyecto de Audiencias a Distancia.

Se expuso sobre el avance, en su etapa final, del proyecto de Garantías Constitucionales en el Ámbito de la Administración Pública mediante el cual se desarrolla un Digesto Normativo, la reconstrucción de la historia del Honorable Tribunal Disciplinario y las Capacitación virtuales y presenciales desplegadas en Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate. En este sentido, el profesor Miguel Auzoberría y el doctor Mauro Benente expusieron sobre los avances del mismo destacando la importancia del HTD en el fortalecimiento de la calidad institucional de Santa Cruz.

Se destacó en el período de gestión 2015-2023, con el objetivo de garantizar el acceso a la Justicia administrativa y perfeccionar los procedimientos, la implementación de la Medida de Suspensión a Prueba, la digitalización de expedientes y las audiencias presenciales y virtuales. Por otra parte, más de 1300 agentes de la Administración Pública Provincial se capacitaron con los cursos y encuentros organizados por el Honorable Tribunal Disciplinario, durante las tres ediciones de las jornadas de Derecho Administrativo, los encuentros de "Derechos y Obligaciones de los Trabajadores" y aquellos sobre Garantías Constitucionales. Por otra parte, Oliva remarcó la importancia de la aplicación de la figura de la Medida de suspensión a prueba, “Sirve para restablecer la relación laboral del agente a partir de un seguimiento periódico que se realiza durante un año. El Tribunal ha adecuado los procedimientos, como herramienta de garantía de los derechos de los trabajadores, enmarcados en los derechos humanos (...)son cuestiones de la ciudadanía y de los agentes”.

Luego, la titular del Tribunal Disciplinario reflexionó sobre la coyuntura actual: “Estamos en una época de defender los derechos adquiridos, las políticas de género, erradicar la violencia y atender las problemáticas que aquejan a nuestros trabajadores de la Administración Pública. Muchas cosas están normadas, pero no son suficientes para ver cómo y cuándo actuar. Se necesita un trabajo colectivo de las distintas áreas para promover las políticas públicas que aborden y garanticen la aplicación para la resolución de los problemas”.

En otro orden, en el marco de 40 años de democracia, las autoridades se refirieron a la creación del Registro de Expulsados por Razones Políticas durante la última dictadura militar y a la reparación del legajo del agente Daniel Toninetti, impulsado por la gobernadora Alicia Kirchner y llevado adelante por el HTD en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos.

Cerca del mediodía, Arturo Puricelli, primer gobernador de la provincia tras el retorno a la democracia e impulsor de la Ley N° 1615 de la creación del Tribunal Disciplinario, destacó la importancia del fortalecimiento institucional tras sostener que se requerirá de "mucho valor para enfrentar los tiempos que se vienen".



Más adelante, Puricelli rememoró los primeros años del HTD durante su gestión: “Al momento de iniciar nuestro gobierno había muchos compañeros que habían sido expulsados de la Administración Pública nada más que por ser peronistas. Desde allí, surgió la idea de reintegrar a todos aquellos que habían sido cesanteados por razones políticas, sin ninguna otra razón que su ideología. Me alegra que hayan tomado la decisión de recuperar la memoria histórica de la persecución en la época de la dictadura y que esto quede documentado sienta las bases de la democracia diversa en la que creemos, esa democracia en la que cualquiera puede pensar como quiera siempre y cuando no atente contra la misma democracia”.

Luego, el ex mandatario expresó su preocupación por la situación política actual.“Estamos en una época en la que se transita sobre el filo de la legalidad y la anti democracia por muchos dirigentes a los que les cuesta decir que creen en la democracia. Necesitamos consolidar más fuertemente nuestra democracia y memoria para que se sepa la Verdad y para que también haya Justicia en la historia. Memoria, Verdad y Justicia es una bandera que no puede bajarse”.

Por su parte, la vocal Sandra Sutherland agradeció al ex mandatario y expresó: "Puricelli nos dejó esta herramienta de la ley del HTD. Yo estoy iniciando el segundo período en un momento muy difícil. Me siento orgullosa de haber podido escuchar en primera persona el origen del Tribunal. Me alegra haber sido parte de esta gestión que tuvo en cuenta la perspectiva de género y la salud mental”.

Luego, notablemente emocionada, Roxanna Totinno dirigió unas palabras al ex gobernador. "Quiero agradecerte por esta visión de la restitución del Tribunal". Expresando que para ella y su familia fue quien "abrió las puertas de la democracia".

Más tarde, la ministra secretaria de Gobierno, Claudia Martinez, hizo hincapié en el rol del organismo. "En esta última etapa, pude conocer más en profundidad la tarea del Tribunal, en donde a través de Marisa (Oliva) hemos intentado hacer un trabajo en equipo y aportar ideas mutuamente. Tuve la suerte de acompañar en las dos gestiones a Alicia Kirchner. Trabajamos muchísimo y precisamente el HTD tuvo un rol muy importante. Todo el equipo le dio una impronta especial e hicieron conocer sus funciones".

En otro orden, afirmó: "Este es el lugar donde el trabajador tiene la oportunidad de defenderse y tiene un cuerpo que lo apoya y acompaña en esa instancia. Ahora, los gremios están representados por Sandra Sutherland y es algo muy importante. Se vienen tiempos difíciles para los trabajadores. Hoy, hay un presidente electo que tiene la legalidad de una elección, pero no la legitimidad del pueblo. Van a ser los trabajadores quienes van a tener que poner en alto su voz para defender los derechos adquiridos hasta el momento"

Por último, refirió al proyecto de Garantías Constitucionales en el ámbito de la Administración Pública: "Agradezco al Consejo Federal de Inversiones (CFI) por haber financiado este proyecto y a la Universidad de José C. Paz (UNPAZ) por ayudarnos a alcanzar los objetivos. También, quiero agradecer al equipo del Honorable Tribunal Disciplinario por su trabajo y profesionalismo. Todo este trabajo que hicimos fue un trabajo de equipo en conjunto con los vocales. Estamos en un época de defensa de los derechos adquiridos".

Al cierre de la sesión, Oliva se refirió a los avances que transformaron la actividad del HTD durante los últimos ocho años y destacó el trabajo del personal del organismo que preside. “La digitalización de expedientes, las audiencias virtuales para dar mayor oportunidades de defensa a los agentes y la recepción y comunicación con el trabajador todo está hecho por el personal del Tribunal. La secretaria general María Velásquez cumple con sus funciones de manera muy eficiente, con propuestas y siempre tratando de mejorar. Quiero agradecer a los letrados del Tribunal, ya que sin su función e intervención no se podría desarrollar la función específica del organismo.