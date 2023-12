Juan Ojeda: “Vamos a pedir un aumento de tarifas razonable”

Hoy es la reunión de la Federación Nacional de Conductores de Taxis con las autoridades municipales a las 14 horas para delinear el próximo aumento de taxis en nuestra ciudad capital.

Juan Ojeda, delegado de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, dialogó con programa radial EL MEDIADOR: “Pegó de una forma muy rápida y brusca, se trasladó a los insumos nuestros y ahora vamos a tratar de solucionar el tema con la tarifa para que no pegue fuerte a la sociedad”.

“Nosotros siempre hemos estado al margen de la tarifa, nunca tuvimos una tarifa alta, es la más baja del país”, deslizó respecto a los aumentos en la capital santacruceña.

“Vamos a llegar a buen puerto, sin maltratar al bolsillo de la gente, siempre hemos estado por debajo de una tarifa. En Calafate está arriba de 500 y ahora aumenta, nosotros estamos 360 la bajada de bandera y 38 la ficha”, puntualizó.

Respecto al pedido que harán esta tarde a las autoridades municipales: “Lamentablemente no voy a poder estar en la reunión, vamos a barajar una tarifa acorde no como el resto del país, menos. No será mucho porque tenemos que absorber el de aumento de nafta. Vamos a pedir un aumento de tarifas razonable”.

“En marzo cuando se normalice todo vamos a tener el amperímetro bien de lo que está sucediendo y lo que va a suceder”, precisó sobre los aumentos que vendrán en combustibles y las medidas que se tomen a nivel nacional y provincial.

A su vez, Ojeda subrayó: “Nosotros estamos trabajando en más porcentaje para tener nuestra unidad para que no se nos rompa ni nada que comprarnos ropa, zapatillas”.

“SI tuviéramos una estación de GNC los números serían otros. Hay números que se aceleran sin una regulación y sin un control”, culminó.