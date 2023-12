Federico Sturzenegger defendió los cambios por DNU: "Es una emergencia"

Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina y actual asesor del presidente Javier Milei, desempeñó un papel crucial en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía anunciado en la cadena nacional. Ahora, brindó sus primeras declaciones tras el anuncio.

"Veníamos trabajando desde antes, hay todo un equipo de gobierno", comenzó en diálogo con Radio Mitre. Ante la consulta de Eduardo Feinmann en relación a la legalidad del DNU, Sturzengger respondió: " Definitivamente el DNU es un mecanismo institucional. Exige la emergencia, la emergencia que vio el presiente en el contexto de lo que ha heredado del gobierno anterior y había que dar una señal de cambio de rumbo. Esa es la emergencia que vio el presidente".

"Lo que está vedado al DNU son normas de caracter tributario y electoral, no tipifica ninguna de las características estas tres", explicó.

Al mismo tiempo, afirmó que el DNU representa un "pedacito de las reformas" que quiere hacer Javier Milei. "La idea era dar una imagen de cambio de régimen. No le estamos prohibiendo a nadie nada, que compitan".

Este decreto, que propone una amplia desregulación de la economía argentina, incluye medidas significativas que buscan modificar la estructura económica y legal del país.

“Lo más importante es la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial”, aseveró en Radio Mitre el economista, al respecto de lo que plantea el punto 252 del decreto mileísta.

Para justificar esta afirmación sostuvo: “Eso es lo más importante del DNU porque nosotros históricamente teníamos nuestros códigos de Vélez Sarsfield, esos códigos eran de un corte estrictamente liberal, que en un contrato entre las partes prima la voluntad de las partes. Ideológicamente nos fuimos alejando del concepto liberal hasta que en el nuevo código, tan estricto y determinístico, se entendía que tenías que hacer los contratos de tal manera. Al cambiar y decir que el código es supletorio es un baño de liberalismo y libertad. Te permite en todas las relaciones contractuales recuperar la libertad de cómo querés comerciar y relacionarte”.

Disconforme con las protestas que se iniciaron anoche una vez que vio la luz el megadecreto, con ironía Sturzenegger apuntó contra los que salieron a manifestarse. “Estoy impactado de lo rápido que leyeron el DNU”, deslizó. “Uno de mis ayudantes me escribió, vive por Caballito, me dijo que nunca vio a la gente protestar tanto porque el dan más libertad”, señaló con sarcasmo.

Uno por uno, todos los puntos que respondió Sturzenegger

Aerolíneas

“Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta 100% de las acciones [antes era 10%]. Si el Presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”

Empresas estatales

“Hacemos que las empresas del Estado y se transforman en Sociedades Anónimas (S.A.). En las S.A. hay un precio de una acción, si el Gobierno hace macanas, la protege. Una S.A. puede quebrar, por eso tenés que decir ‘la tengo que cuidar’”

Fútbol

“Lo que hacemos es que en el sistema deportivo puede haber sociedades anónimas y otras sociedades. Los socios eligen. En cuanto a las federaciones, una federación no puede excluir a un club por la forma societaria que elige”

Reforma laboral

Ahora los sindicatos y trabajadores pueden elegir si quieren un mecanismo de indemnización que ellos mismos pueden diseñar”

“Se extiende el período de prueba de tres a ocho meses”

FUENTE: Ambito.