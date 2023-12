Este mediodía el bloque de UxP mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno Pedro Luxen. Los principales puntos del encuentro tienen que ver con la agenda para la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Si bien, aún no hay fecha, se buscará un acuerdo punto por punto entre el ejecutivo y la oposición.

Eloy Echazú, diputado por el Municipio de Río Gallegos, dialogó con EL MEDIADOR sobre el tema del presupuesto y la emergencia económica: “Enviaron un paquete de medidas de leyes para tratar sobre tablas y había muchos proyectos que nosotros teníamos otra visión. Se tiene que hacer un debate más profundo”.

Seguidamente, el diputado provincial sostuvo: “La semana pasada mediante la jefatura del bloque nuestro pedimos que haya diálogo, la prioridad es otra que tenemos hoy día después del DNU de Milei ante la realidad de la provincia de Santa Cruz”

“Tuvimos una reunión con Luxen que fue positiva, somos una oposición constructiva, planteamos nuestro punto de vista con la gente del Gobierno provincial”, remarcó sobre el encuentro que tuvo lugar este miércoles.

Asimismo, Echazú expresó: “Después de la reunión que fuimos seis diputados nada más, después tendremos una reunión con el bloque de UxP donde hablaremos de este encuentro para explicarles lo que fue la reunión. Hasta el día de hoy no tuvimos una convocatoria a la sesión extraordinaria”.

“Quedamos que habrá una reunión hoy con el equipo técnico de Economía, para analizar el presupuesto”, confirmó Echazú.

“Analizamos los proyectos de la última sesión que no son viables, la Ley de Lemas hay que analizarla con todos los sectores políticos de Santa Cruz, y tenemos que analizar la próxima normativa para la provincia. Después otros temas, como la ley de emergencia que todavía no tomó estado parlamentario, no hay que tener miedo al debate, nosotros vamos a poner nuestra visión crítica como peronistas respecto a la visión del Gobierno provincial”, finalizó.