Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción, Comercio e Industria, confirmó que no está en condiciones el Parque de Diversiones. “Vos tenes un predio de un lugar, donde vos alquilas el predio a un privado, no es una tierra estatal, y no puedo tomar cartas en el asunto. Hay una inspección de obra, del área de Seguridad de Higiene, es muy amplio los requisitos para habilitar un parque de diversiones”, expresó en diálogo con EL MEDIADOR.

“Nosotros salimos a comunicar que no está habilitado ni en funcionamiento. Las condiciones son muy precarias, para habilitarlo hay que ponerlo en condiciones todo. En el trascurso del día esperaremos que se acerquen los dueños y los responsables”, aseguró la secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos.

Y sumó: “Nos estamos ocupando por la incertidumbre de los vecinos y la gente del barrio”.

Balance del 2023

Por último, se refirió al cierre del año y las expectativas de cara al 2024: “Los resultados del Paseo Aniversario fueron muy positivo, se han movilizado más de 370 mil emprendedores, además de las habilitaciones comerciales. La formación, capacitación, y generación de empleo es un empuje muy fuerte”.

“Este año hemos tenido más de 1800 tramites de habilitaciones comerciales, tenemos 3 canales de venta activos y se va a sumar otro más, esto es una ayuda muy importante para los emprendedores y comerciantes”, completó Lanesan.