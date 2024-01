Reyes: “Ficha Limpia tiene que ser un proyecto de emergencia”

En el marco del debate llevado a cabo en la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la diputada de la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, solicitó que se implemente la “Ficha Limpia” como un proyecto de emergencia para el país.

A lo largo de su discurso, Reyes señaló que se trata de un pedido que ya había sido encabezado por la diputada Silvia Lospennato y que considera que se trata de un proyecto de vital importancia: “Con la corrupción no hay persecución, con la corrupción es algo con lo que no hay que tranzar. Se lo digo como diputada que viene de la provincia de Santa Cruz y, le puedo asegurar, que la corrupción atravesó nuestra vida durante treinta años y no se recuperó lo robado y siguen usufructuando lo robado. Eso no es persecución, eso es justicia”, remarcó.

Ante esto, indicó que considera “fundamental” que exista no solo un “proyecto muy fuerte y firme desde el Ejecutivo” en lo que respecta a la implementación de “Ficha Limpia” sino que también es “indispensable que no estén utilizando de guarida a los fueros”, destacó.

“La “Ficha Limpia” es fundamental y ese sí que va a ser un gesto de terminar con una casta: la casta que se llevó, durante muchos años, los bienes y recursos de muchos argentinos. “Ficha Limpia” tiene que ser un proyecto de emergencia para los argentinos y así lo dejamos solicitado desde la Unión Cívica Radical”, concluyó.

El proyecto “Ficha Limpia” tiene como objetivo el garantizar que todos aquellos aspirantes a ocupar un cargo público, no posean ningún tipo de antecedente que comprometa su moral para ejercer funciones en el Gobierno.

