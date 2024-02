El pasado 8 de febrero, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial, la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte, lo que llevaría el precio del boleto de colectivos a 1200 pesos en nuestra ciudad, según señaló, a nuestro medio,el títular de City Bus, Ariel Ledesma.

En este contexto, mientras las provincias y los municipios reclaman por la restitución del fondo, desde el gobierno central confirmaron que “las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55 % de la tarifa del boleto del transporte público”, remarcando que “la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.

Ante este anuncio, desde el gobierno municipal iniciaran en el dia de hoy con la actualización y registración de usuarios de la tarjeta SUBE en nuestra ciudad. Lo habia adelantado el intendente Pablo Grasso, la semana pasada a TiempoSur. La inscripción se desarrollará hasta el próximo día 24 de febrero, por lo que se ha definido un dia especifico a cada beneficio. El tramite se realizará en la sede central de la Municipalidad de Río Gallegos (Av. San Martin 791) donde se podrá adquirir y registrar la tarjeta SUBE la cual tiene un valor de 880 pesos, registrar los beneficios nacionales y cargar saldo. Los usuarios deberan acercarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

De esta manera, los usuarios de podran acercar a realizar su tramite de la siguiente manera: este miercoles 21, de 15 a 17 horas, lo haran jubilados y pensionados, ex Combatientes de Malvinas y personal domestico; el jueves 22, de 15 a 17, beneficiarios AUH y asignación por enbarazo; el viernes 23, de 15 a 17, beneficiarios Progresar, Ellas Hacen, Argentina Trabaja, monotributo social y pensiones no contributivas; mientras que el sabado 24, será de 9 a 12 horas, destinado a todos aquellos usuarios que no hayan podido asistir durante los dias anteriores.

FUENTE: TiempoSur.