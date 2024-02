El Kun Agüero podría volver a jugar al fútbol, según su cardiólogo

Sergio Kun Agüero podría volver a jugar al fútbol. Así lo dejó entrever su cardiólogo personal en un audio que el exfutbolista compartió en vivo durante un streaming. La posibilidad de su regreso no solo es factible sino que también dejó la puerta abierta a jugar en Independiente si lo llama Carlos Tévez, actual director técnico del “Rojo”.

“Estoy entrenando. Ojo, se vienen cositas. Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilitos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza… Tengo un poquito de cerveza, pero nada”, anunció el Kun Agüero durante un stream.

Al responder las preguntas de sus seguidores, confesó sus ganas de jugar en Independiente y se sinceró: “Si me llama Carlitos, qué querés que haga... Tengo que hablar con el cardiólogo. ¿Me dejará jugar 20 minutos? ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?”.

Acto seguido, el Kun le envió un audio a su cardiólogo, el doctor Roberto Peidro: “¿Qué hacés papá? ¿Cómo estás, todo bien? Bueno, hoy entrené para el equipo. Estoy acá en el stream y la gente me está preguntando ‘¿Y si te llama el Apache?’. Y bueno, yo les digo que tengo que llamar a mi cardiólogo. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10 al menos... 20 es mucho, capaz que me rompo mucho, imaginate que me lesioné pateando al arco solo, imaginate con dos centrales. En un quiebre de cintura me rompo todo. Pero mientras el corazón funcione yo creo que estamos bien. No pasó más nada. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hacemos un test, hacemos algo? ¿Qué opinás vos, qué le puedo comentar a la gente?”, le consultó.

A los pocos minutos, el cardiólogo le respondió y el Kun Agüero compartió el audio con toda la audiencia, provocando un sinfín de expresiones y comentarios de sorpresa: “¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde, y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto, que cuando tenés los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenés que estar bien preparadito. Yo te diría que preparate que hay alguna esperanza. Deciles que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí”, explicó el médico.

Y continuó: “Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andás muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”.

Al término de la noticia, el Kun se mostró esperanzado y reveló: “Yo no tuve más nada, estoy entrenando fuerte. Hasta se me fue la extrasístole, que son latidos fuera de lugar. Pasa cuando estoy con estrés o nerviosismo o alegría. Me estoy exigiendo bastante. Arranqué hace dos semanas a entrenar porque se vienen cosas importantes. Voy a probar seguramente en la Kings League al ciento por ciento, con un control. También tengo dos torneos importantes para jugar con un equipo. Vamos a ir viendo, a ver cómo se da”, añadió.