Claudio Vidal: “Que recapacite el Gobierno Nacional, que nos escuche”

Este sábado el Gobierno provincial, sus organismos y entes, y las organizaciones sociales y civiles se convocaron al amplio despliegue en Río Gallegos, enmarcado en el “Operativo Escuelas”, que tiene por fin el mantenimiento y refacción de las instituciones, de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2024.

Este sábado las tareas iniciaron en la Escuela Primaria N° 83 "Ciudad del Centenario", Jardín Maternal N° 1 “Victoria Yantorno”, Escuela Primaria Provincial N° 78 "José H. Ortega", Jardín de Infantes N° 44 "María Teresa Pomi", Secundario N° 19 "Cincuentenario de LU12" y la Escuela N° 15 "Provincia de Santiago del Estero".

En todas las instituciones los trabajos fueron encabezados por el gobernador Claudio Vidal, ministros, secretarios y personal de entes, y las tareas fueron acompañadas por docentes y familias, jubilados retirados de las Fuerzas e instituciones como el Ejército Argentino, la Liga Independiente y el Club Hispano Americano.

El Gobernador, en diálogo con la Secretaría de Comunicación y Medios Públicos, agradeció a cada uno de los sectores que se sumó a la tarea. “Realmente es muy importante que la sociedad empiece a entender que vamos a salir adelante entre todos, que es muy importante apostar realmente a la educación, creo que lo mismo tiene que pasar en el país, una sociedad sale adelante cuando hay educación y las escuelas son fundamentales”, aseguró.

Desde la Escuela Primaria N° 83, institución con un severo estado de deterioro, Vidal expresó: “En horas de la mañana, cuando ingresamos acá, realmente sentí ganas de llorar, las imágenes de la mañana de todo esto eran durísimas. El estado de abandono, el estado de olvido de los últimos años fue tan fuerte que realmente los establecimientos educativos están abandonados”.

Al respecto, instó a la comunidad a colaborar: “Yo le quiero pedir a los vecinos que nos ayuden, que nos acompañen, que cuando vean que algún individuo está rompiendo un vidrio, está abriendo una puerta a un establecimiento educativo, que denuncien, que llamen a la policía”.

“Yo siempre dije, si en esta provincia nosotros somos primeros en extracción de oro y plata a nivel país, tenemos el yacimiento convencional de hidrocarburos más grande de YPF en el país. Si tenemos recursos pesqueros que se producen justamente en aguas del Golfo San Jorge, como mínimo nuestros hijos tienen que tener para comer y tienen que poder asistir a las escuelas, esa es la base”, aseguró.

Por otro lado, el primer mandatario provincial adelantó: “Vamos a poner en marcha los comedores. Yo pude comer alguna vez cuando era pibe porque pude estudiar en una escuela en donde teníamos un comedor. Ingresábamos a las 7 de la mañana y salíamos casi 5 de la tarde. Hay que recuperar eso”.

Por último, en referencia al comunicado que firmaron los gobernadores del sur, indicó: “Que recapacite el Gobierno nacional, que nos escuche. No hace falta pelearnos, no hay que buscar enemigos en donde no los hay. No todos somos iguales. A mí no me da todo lo mismo”.

Y aseveró: “Que no nos metan a todos en la misma bolsa y que podamos consensuar, que nos podamos sentar en una mesa, con un poco de cordura, más diálogo. Entre todos seguramente vamos a tener diferencias, pero en consenso, basta de tanta discordia. La sociedad necesita respuesta, no tantas peleas”.