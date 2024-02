El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, recibió en sus estudios al secretario de Estado de Turismo, Mario Markic tras asumir el 11 de diciembre del 2023.

“Estoy basando mucho mi actividad en viajar todo lo que se pueda por las distintas localidades de la provincia, entonces agarramos toda la cuestión estacional de las fiestas y la verdad que, todos sabemos que la situación es crítica en lo económico y las fiestas a pesar de todo con gran esfuerzo las hicieron en cada municipalidad y todavía nos quedan algunas”, detalló.

Respecto al potencial turístico con el que cuenta Santa Cruz, explicó: “El glaciar y Chaltén, por ejemplo, son lugares consagrados, no vamos a inventar nada y funcionan muy bien, hay que potenciar algo más todavía y nosotros estamos allí para apoyar y ahora, en mi idea y la que hemos transmitido al equipo y que estamos tratando de llevar a cabo, sobre todo en tiempos de escasez, es tratar de hacer docencia, si podemos, sobre todo ahora que van a empezar las clases con chicos de la UNPA, yo quiero instalar, de alguna manera, la idea del aprovechamiento del turismo como un recurso que nosotros vamos a tener para siempre, porque al revés del petróleo, de esas cosas que se terminan, el turismo es para siempre”.

Y agregó: “Estoy involucrado también en el espíritu de Malvinas, dejando de lado la cuestión política y los cuestionamientos que en su momento hubo durante años sobre las cosas que a mí no me interesa, a mí me interesa la política turística, por lo cual yo estoy muy concentrado en la idea de rescatar el espíritu de aquellos que dejaron su vida, aquellos que pelearon por nosotros y bueno creo que es tiempo del reconocimiento”.

Tras ser consultado por la situación en la que se encuentra la ciudad capital, el funcionario expresó: “Yo me reintegré a mi ciudad el año pasado y Río Gallegos creo que se quedó mucho pese al nombre de los personajes que salieron de Río Gallegos para hacer una carrera política muy importante, todos sabemos, estamos hablando del Néstor y de Cristina por ejemplo y la capital de Santa Cruz me parece que quedó muy atrasada. Ahora en esta última gestión veo que se ha desarrollado, han puesto recursos, se han embellecido áreas como la costanera, como las calles, creo que hay inversión y esperemos que perdure en el tiempo”.

En este marco, aclaró: “Creo que hay buenas intenciones de poder desarrollar cosas, pero una cosa es eso, otra cosa es el turismo. Yo estoy convencido que toda la provincia es turística. Yo creo invariablemente que el destino de Santa Cruz es turístico, sueño con un aeropuerto en la zona de Jaramillo que eso podría vincular la gente en lugar de ir a Comodoro”.

Haciendo hincapié en las obras públicas, detalló: “He hablado con el gobernador y me dijo que yo iba a traer inversiones y de alguna manera lo entendí como que yo le tenia que traer buenas noticias, el Estado está exhausto, vamos a ser sinceros, el Estado está exhausto, no hay plata, y yo creo que se van a poner de acuerdo y se van a arreglar las cosas, pero si eso no ocurre yo lo que tengo que hacer es esto, ir localidad por localidad poniendo la cara y trabajando”.

Y puntualizó: “El turismo hoy en día es una cosa que nace a partir también de los atractivos que uno crea, que el hombre crea. Nosotros tenemos de todo en Argentina, pero cada turista deja 800 dólares, cuando en otros países más emergentes las estadías son más largas y les dejan entre 8 mil y 10 mil dólares”.

Por último, manifestó: “Yo la verdad no voy a hacer una carrera política, digamos, de acá hacia el futuro, yo quiero cumplir bien mi trabajo y ser inspirador para las nuevas generaciones”.