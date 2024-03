Ana Ianni sobre Nación: "Un proyecto político sin pies ni cabeza"

Javier Milei inaugurará, este viernes y por primera vez como presidente, el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso que se transmitirá por cadena nacional. Se estima que en su mensaje expondrá "la realidad" del país y hará referencia a la situación económica heredada por su administración, a modo de balance de sus primeros dos meses de gobierno. Se dirigirá a la Asamblea Legistativa en medio de un clima de tensión con los legisladores opositores y gobernadores de algunas provincias.

En este escenario, el programa El Mediador, que se emite en Tiempo FM 97.5, entrevistó a la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, quien criticó la política de Milei. "Es un presidente que ataca al Poder Legislativo: lo viene haciendo desde el inicio de la gestión", indicó en primer lugar.

"Él fue votado y estuvo en funciones como diputado nacional, pero no iba a trabajar. Con todos los descalificativos que nos tira, hoy viene al 'nido de ratas': el último calificativo que nos dio. Veremos qué dice, qué espera y qué trabajo en conjunto quiere tener", analizó Ianni.

Sostuvo que Milei no conoce la división de poderes, señalando que "quiere ejercer el poder en un egocentrismo personal absoluto. Es un país que nos muestra desde el 10 de diciembre. Hemos demostrado todos, avisando y haciendo esto".

"Queremos que empiece a cumplir el mandato de la gente. Que muestre si hay otro proyecto viable pero sin denostar a los poderes del Estado", insistió Ianni.

"No hay luz al final del camino cuando vemos los números y se ajusta en función de no abastecer a comedores que necesitan, más que nunca, tener alimentos. Cuando se desconoce a la contención y acompañamiento. No hay déficit fiscal pero a costa del transporte público. Esto incrementa los costos de cualquier persona en el día a día. Es un proyecto político que no tiene ni pies ni cabeza, son caprichos de un presidente acompañado de dos o tres, que definen las decisiones políticas", ahondó la legisladora nacional.

En este marco, recalcó que en el Congreso tampoco se habilita el tratamiento del DNU dictado por Milei. "Está vigente, pedimos la sesión para ver si se confirma o rechaza su aplicación. Es su herramienta de gobernar por decreto, desconociendo el Congreso. En tanto el DNU sigue vigente, por eso insistimos para que se trate en el recinto. Ya están vencidos los plazos, se puede tratar en el recinto. No necesitan la Bicameral”, explicó, en el final de la entrevista.