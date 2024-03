Días atrás se dio a conocer la noticia de que el Gobierno de Santa Cruz dará continuidad al programa “Boleto Estudiantil Santacruceño” que estipula la gratuidad del servicio de transporte público urbano, 100% financiado por el Gobierno Provincial. El mismo abarca a cuatro localidades, entre ellas, Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio y 28 de Noviembre.

El Presidente del Centro Estudiantes de la UNPA, Martin Saavedra, dialogó con EL MEDIADOR quien se manifestó por la firma del boleto estudiantil gratuito: “Contentos naturalmente porque el marco de cómo va a escalar el boleto era preocupante para la comunidad estudiantil. El tener el boleto es una compensación en medio de una suba de todo”.

En el cierre, hizo mención a la problemática salarial de los docentes universitarios, manifestó: “El problema salarial es un tema muy sensible. No se van a poder contratar docentes que cubrían materias de manera temporal, esto va a generar un problema y es que no se van a poder dictar muchas materias. Los salarios van a ser bajos y no se van a volver a dictar tantas materias de profesorados”.