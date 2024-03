La Caja de Previsión Social de Santa Cruz trae consigo un inmenso déficit que arrastra, una situación que preocupa y que llevó al presidente del organismo, Marcial Cané, a anunciar la elaboración de un proyecto para solventar la deuda.

En esta ocasión, Viviana Carabajal, vocal por los pasivos, envió una nota a Cané ante la falta de participación en este proceso y solicitó tener conocimiento de las propuestas que se planteen.

En este sentido, Carabajal señaló en diálogo con EL MEDIADOR: “Estamos en alerta, es muy sensible el tema de nuestra Caja de Previsión, más ante un cambio de Gobierno. Nosotros ya pasamos por muchas, por lo que nos preocupamos ante las declaraciones del presidente de la Caja que habla de un proyecto para sostener la Caja y apaliar el déficit”.

“Los adultos mayores me empiezan a pedir respuestas a mí. Cuando lo pido verbalmente, él dice que lo tiene en su mente que todavía no lo tiene. Ante una negativa, a mí me lleva a tener que escribirlo y darlo a conocer”, sumó.

Acto seguido, observó: “Lo único que hago es pedir conocer el plan que dijo que tenía en distintos medios radiales porque estamos hablando de nuestra Caja de Previsión Social”.

“Cuando aparecen los fantasmas del pasado, como representantes de ellos, tengo que pedir las respuestas de forma verbal y esperar ahora la respuesta por escrito”, afirmó la vocal por los pasivos.

En otra línea, se refirió al contexto económico: “Hoy estamos en una situación muy difícil, son muy pocos los que alcanzan a cubrir el mes, a todos nos pasa. Si a esa preocupación diaria le sumamos el estar pensando en qué van a hacer con nuestra Caja, no hay derecho”.

"Hay muchas cosas para trabajar en cuanto a la ley, a las pensiones, los chicos con discapacidades", cerró.