Comienza una nueva era de la movilidad urbana. Seguro que más de una vez has parado un taxi en mitad de la calle, o has contratado los servicios de un VTC a través de las aplicaciones de Uber o Cabify… pero, ¿alguna vez has montado en uno que te lleve por los aires? Quien tenga la “humilde” cifra de 300.000 euros en su cuenta bancaria y viva en China, puede hacer historia comprando el primer taxi volador.

Así es el primer vehículo aéreo autónomo autorizado para uso comercial

EHang, la compañía china dedicada al desarrollo y fabricación de vehículos aéreos no tripulados, acaba de anunciar el lanzamiento de su primer taxi volador. Se trata del EHang EH216-S, y se ha convertido en el primer eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) del mundo autorizado para uso comercial, lo que marcará un antes y un después en la era de los aviones autónomos de transporte de pasajeros.

Este taxi volador, que más bien es una aeronave biplaza, tiene capacidades de despegue y aterrizaje vertical y ha completado con éxito más de 42.000 vuelos de prueba en 14 países. Es decir, que ha superado todas las pruebas y cumple con los estándares de seguridad exigidos, lo cual es imprescindible para que sus usuarios confíen en él, ya que funciona de manera totalmente autónoma, sin piloto.

En cuanto a sus especificaciones, alcanza una velocidad media o de crucero de 100 kilómetros por hora, velocidad máxima de 130 km/h y una altitud máxima de 3.000 metros. Además, tiene un alcance de 30 kilómetros, lo que supone un tiempo de vuelo de unos 25 minutos, pero hay que tener en cuenta un pequeño inconveniente: la autonomía, que tarda dos horas en recargarse.

Por otro lado, la compañía prevé que esta aeronave pueda ofrecer diversas prestaciones: desde servicios de taxi hasta paseos de ocio y turismo, pasando por traslados al aeropuerto y transporte entre islas. Para que esto pueda hacerse realidad, EHang ha firmado alianzas estratégicas con varios gobiernos municipales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de ecosistemas de economía de baja altitud.

El EH216-S ya está disponible en Taobao, una plataforma china de compras online que pertenece al grupo Alibaba, dispuesto a remodelar el futuro del transporte urbano.

FUENTE: Telefe.