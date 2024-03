A 48 años del golpe, la UTN dijo presente ante una fecha tan importante inaugurando un mosaico conmemorativo realizado colaborativamente con la coordinación de la artista Malena Ferraro.

El decano Sebastián Puig expresó que “este 24 de Marzo y en uso de la potestad que otorga la autonomía universitaria la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional reitera el pedido de Memoria, Verdad y Justicia en este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia tan particular”.

“Quienes no volvieron a las aulas, quienes vieron frustrada su vida con la llegada de la Dictadura más cruenta de la historia Argentina el 24 de Marzo de 1976, desaparecieron luchando por acceder a estos derechos, luchando por la libertad, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”, agregó.

Por otro lado, habló de la situación actual, donde “la sociedad en su conjunto está atravesando momentos de gran vulnerabilidad en derechos conquistados que parecía que jamás volveríamos a discutir. Pero cuando la historia se repite como una tragedia, los efectos alcanzan a todos los rincones de la patria y a todas las comunidades”.

Puig aseveró que “la universidad hoy padece la aplicación de una política excluyente, restrictiva, direccionada y salvaje en términos presupuestarios y de limitación de acceso y permanencia de sus alumnos y alumnas”.

“Pero la universidad como colectivo está inmersa en la sociedad, no es un eslabón aislado, es un engranaje y un reflejo de las comunidades, en las que si no se puede comer, transportarse, tener salud o posibilidades de crecimiento no habrá alumnado para esas casas de estudio”, sostuvo.

Para el decano, no se puede pensar en las y los estudiantes universitarios sin sus familias ni sus entornos y que “no podemos pensar en quien asiste a clase si no puede cubrir las necesidades básicas”.

Para finalizar, dijo que “Nunca Más hoy y siempre, porque nadie se salva en soledad”.



Sobre el mosaico

Puig comentó que la iniciativa surgió “durante la jornada del 8M, donde Malena Ferraro estaba realizando un mosaico colectivo de un Pañuelo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en la Plaza San Martín y las voluntades hicieron que se acordara dejarlo colocado en el ingreso de la Facultad Regional”.

Por su parte, Malena contó que el mosaico se empezó en la plaza y que se terminó junto “con los adultos mayores de Recuerdos Compartidos, Mabel, Marcela, Lidia y Horacio”.

Además, aseguró estar “honrada y agradecida por el espacio y la colaboración. Fue un mural colectivo del que formó parte toda la comunidad en el que cada pieza es única como cada uno de nosotros y en el todo se arma la identidad. Con él, queremos reivindicar la memoria hoy y todos los días por quienes no pudieron volver a las aulas”.

“También queremos reivindicar los derechos de las mujeres y defender la Universidad Pública. Más que nunca unirnos y construir nuevas posibilidades, nuevos futuros”, dijo.

El Centro de Estudiantes también dijo presente

Durante el acto, donde se inauguró el mosaico conmemorativo, estuvieron presentes la presidenta e integrantes de la flamante comisión directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad Regional Santa Cruz: Mariana Ramírez, Lucas Carpio, Paulina Ferreyra, Valentina Suarez y Mariana, respectivamente.

En este contexto, aprovecharon para hablar de la dictadura: “El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas perpetraron un golpe de Estado en nuestro país consolidando un régimen de terror y persecución que desapareció por razones políticas a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Las Madres de Plaza de Mayo se reunieron por primera vez 22 de octubre de 1977, iniciando una lucha colectiva que continúa hasta hoy”.

“La dictadura estructuró un plan sistemático de apropiación de bebés y niños, con centros de detención ilegal. Alrededor de 500 hijos/as de personas desaparecidas que nacieron en cautiverio o fueron secuestrados/as junto a sus madres y/o padres. Algunos niños/as fueron entregados/as a familias cercanas a las Fuerzas Armadas o de seguridad; otros, abandonados en institutos como NN. En todos los casos les anularon su identidad y les privaron de vivir con sus familias, en conocimiento de la verdad, de sus derechos y de su libertad. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué es el derecho a la identidad?”.

“El derecho a la identidad se trata del derecho fundamental de cada persona a conocer su origen, es un derecho humano fundamental, y por lo tanto, como tal, una responsabilidad de los Estados garantizarlo”.

“En esta época difícil donde la situación política que atravesamos no favorece más que nunca a 48 años del último golpe militar, decimos NUNCA MÁS. 30000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre”, finalizaron.