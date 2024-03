Familiares recordaron a Marcela López en el día de su cumpleaños

Días atrás fue el cumpleaños de Marcela López quien se encuentra desaparecida desde casi tres años.

A través de las redes sociales Roció González se expresó: “Hoy es tu cumpleaños… 64… nunca pensé que el tiempo iba a doler tanto, van a ser 3 años que no sabemos nada de vos… me gustaría volver a ese día y poder haber hecho más, perdóname por a veces no tener las fuerzas para seguir luchando para encontrarte”.

Y continuó: “Te agradezco por enseñarme a ser fuerte. Te amo y te extraño todos los días ma. No es un feliz cumpleaños, es un día donde solo podemos recordarte y desear que pronto podamos encontrarte”.

El hecho

El día 22 de mayo, la familia de Marcela López se acercó a la Comisaría Sexta de la ciudad de Río Gallegos para radicar una denuncia: la madre de familia había desaparecido sin dejar rastros. En ese entonces, los efectivos que se encontraban a cargo de la investigación sólo contaban con una pista: su sobrina la había visto deambular por la costanera local y, tras saludarla y expresarle que se encontraba bien, no supo más de ella.

En la noche del 22, una de sus hijas se acercó a la casa de Marcela e inmediatamente se vio sorprendida al ver la casa de su madre con todas las luces prendidas, su automóvil se encontraba abierto y dentro de la vivienda había documentación de la mujer, al igual que dinero en efectivo y su teléfono celular, cosa que no era habitual.

Una vez realizada la denuncia, los efectivos policiales afectados al caso se acercaron a la vivienda de Marcela para constatar lo sucedido como para así también realizar las diligencias de rigor en el lugar y, posteriormente, dar inicio a los protocolos de búsqueda.

Rastrillaje

Tras dos días de lo ocurrido, el personal de las Fuerzas de Seguridad en conjunto con Prefectura Naval Argentina y Protección Civil llevaron a cabo un rastrillaje tanto por agua como por tierra y aire en el sector donde Marcela fue vista por última vez. Durante el mismo, el personal de la Policía provincial halló -en cercanía a los tanques de YPF- prendas de vestir que se creía eran aquellas que Marcela utilizó el último día que fue vista en la costanera. Un día después del rastrillaje, la búsqueda se amplió por las zonas de Güer Aike, Cabo Buen Tiempo, Río Chico y Punta Loyola.

Un día después de la búsqueda, la hija de la desaparecida solicitó a través de las redes sociales a todos los vecinos de la ciudad capital que vivan por la zona y que posean cámaras de seguridad el registro de las mismas en el horario en el que su madre se encontraba deambulando por la costanera en un Peugeot 206.

Llegado el mes de junio, el abogado de la familia de Marcela López dialogó con Tiempo FM y señaló que no se descartaba la posibilidad de que la misma haya sido retenida en contra de su voluntad al igual que mencionó diversos aspectos de la investigación, tales como el celular que fue encontrado durante el proceso.

Falsa alarma

El día 17 de junio, las autoridades policiales fueron informadas sobre un “bulto” sospechoso que se encontraba en inmediaciones de la costanera local. Tras lo informado, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento intervino en la zona e ingresó al mar con un gomón para constatar que tan sólo se trataba del tronco de un árbol.

En los últimos días del mes de junio -más específicamente los días 31 y 1 de julio- la jueza Valeria López Lestón ordenó la realización de tres allanamientos durante los cuales la Policía logró incautar teléfonos celulares, elementos de almacenamiento de computación y una libreta sanitaria a nombre de Marcela López y, al día siguiente, la policía continuó con los allanamientos faltantes en una chacra en donde se logró incautar una sábana, la cual podría llegar a aportar algún tipo de información a la causa.

Búsqueda con canes

Pasados 8 días del mes de julio, las hijas de Marcela decidieron agregar una herramienta más a la búsqueda: un adiestrador de canes llamado Marcos Herrero, quien colaboraría con la búsqueda de la mujer. Los perros formaron parte del rastrillaje y guiaron al adiestrador a la casa de la ex pareja de Marcela, José Luis Balado.

En la zona, los canes del adiestrador lograron dar con restos óseos, cuero cabelludo y demás elementos relevantes para la causa. Tras esto, el abogado de la familia López decidió continuar con los allanamientos en los cuatro domicilios que se encontraban siendo investigados con el objetivo de encontrar más restos óseos, los cuales fueron hallados.

Pericias

Luego de realizar las pericias correspondientes en uno de los huesos hallados -el cual se trató de un maxilar inferior- el mismo arrojó un resultado negativo y se descartó que el mismo fuera de López.

Un posible secuestro

El día 2 de septiembre, el abogado de la familia junto a una de las hijas de Marcela decidieron realizar una presentación en el Juzgado Federal de Río Gallegos para solicitar una investigación ante un posible secuestro, al igual que para informar que en una de las viviendas allanadas se encontró una caja con dólares termosellados.

El día 22 de octubre, luego de cumplirse cinco meses desde la desaparición de Marcela López, las hijas de la mujer decidieron brindar una conferencia de prensa a los medios de comunicación para denunciar la detención de la búsqueda de su madre luego de que fueran encontrados los dólares termosellados en uno de los domicilios que formaron parte de los allanamientos. Finalmente, el día 6 de diciembre el personal de la Superintendencia de Bomberos y de la Comisaría Sexta retomaron la búsqueda de Marcela López.

Casi tres años sin Marcela López

A casi tres años de su desaparición, aún no se ha brindado información certera para dar con su paradero y sus amigos y familiares -a través de las redes sociales- continúan exigiendo que se prosiga con su búsqueda.