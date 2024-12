Pablo Grasso: "Esta fiesta popular es parte de cada uno"

Río Gallegos se viste de fiesta para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, con actividades que prometen unir a la comunidad y destacar su identidad cultural. Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, dialogó con el programa El Mediador, que se emite en Tiempo FM 97.5, para compartir su entusiasmo y reflexionar sobre los desafíos de la gestión municipal en el contexto actual.

“Tenemos mucha ilusión, es el cumpleaños de nuestra ciudad. Es como que cumpla años algún ser querido: ponés el mantel, la torta y festejás”, destacó Grasso al referirse al significado del evento para la comunidad. Sin embargo, expresó su desacuerdo con ciertas posturas que cuestionan la realización de celebraciones populares: “Yo no puedo creer que el Gobierno nacional y provincial te digan que no festejes. Después de tantos momentos de angustias y frustraciones, ¿cómo te pueden decir esto?”.

El intendente resaltó la importancia de buscar alternativas para fortalecer las políticas públicas y apoyar a las comunidades locales. “Hay que buscar otro mecanismo para poder demostrar con hechos lo que uno piensa en el desarrollo de las políticas públicas en Argentina, en las provincias y en las ciudades”.

En cuanto al impacto de los festejos, Grasso subrayó la participación activa de los vecinos y su relevancia para el turismo y la economía regional. “Creo que hoy esta fiesta popular es parte de cada uno. Los vecinos tienen mucha expectativa, no solamente para ir al festival, sino por los recorridos que estamos haciendo en todos lados, las expectativas de nuestros emprendedores, productores y toda la gente que viene de distintos puntos de la provincia”.

El intendente también destacó el posicionamiento de Río Gallegos a nivel nacional. “Estamos dentro de la marca país. Cuando ves los mejores festivales de la República Argentina, el de Río Gallegos está ahí. Cómo ponemos la ciudad cada vez mejor, cómo la preparamos para las fiestas, le ponemos color y le damos identidad. Estoy muy contento”.

En relación a otras celebraciones de la región, Grasso se refirió al Festival de las Cerezas en Los Antiguos y la importancia de apoyar iniciativas culturales en comunidades vecinas. “Yo les quiero dar una mano a la gente de Los Antiguos. Es difícil tener un trabajo cultural, y los pueblos que pierden su cultura están destinados al fracaso. Me gustaría dar una mano y que puedan ellos también su agasajo para tener la fiesta en febrero”.

Además, reflexionó sobre la falta de claridad en ciertas políticas de apoyo gubernamental y la necesidad de una visión más inclusiva. “Nosotros lo que queremos es que todos tengamos las mismas oportunidades, y la visión que tiene hoy la Nación y la provincia no es clara. Me están diciendo que no hay plata para festivales y van a pagar el impuesto a las ganancias, que es particular”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la ciudad y su crecimiento sostenido. “Yo quiero que mi ciudad siga creciendo, amo apasionadamente a Río Gallegos. Yo tengo que dedicarme a mi ciudad; sé que está complicada, y la situación financiera de febrero y marzo va a estar complicada. Pero el aguinaldo se pagará antes del 19 de diciembre, eso seguro”, concluyó Grasso con un mensaje de esperanza para los vecinos.