Río Gallegos amaneció bajo cero y con sensación térmica de -4°

Las bajas temperaturas, acompcañadas por vientos del oeste y probabilidad de nevadas, marcan la jornada en la capital santacruceña.

LA CIUDAD22 de agosto de 2025El Mediador El Mediador
webvero (80)

Río Gallegos amaneció este viernes con 0.7 °C de temperatura, aunque la sensación térmica se ubicó en -4.3 °C. El frío se siente con mayor intensidad debido a los vientos del oeste que alcanzan casi 6 m/s, una condición habitual en esta época del año.

720 (39)Por abrumadora mayoría, el Senado sancionó la emergencia en pediatría con foco en el Garrahan

Durante el transcurso del día, se espera un leve ascenso en los registros, con un máximo de 4 °C hacia la tarde, acompañado por cielo mayormente nublado y una humedad del 76%.

720 (40)Boric confirmó la liberación de los 104 detenidos de Universidad de Chile

Para la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 3 °C, con una sensación térmica cercana a -1 °C y posibles nevadas ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones en la circulación.

Último Momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias