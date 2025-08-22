Río Gallegos amaneció bajo cero y con sensación térmica de -4°

Río Gallegos amaneció este viernes con 0.7 °C de temperatura, aunque la sensación térmica se ubicó en -4.3 °C. El frío se siente con mayor intensidad debido a los vientos del oeste que alcanzan casi 6 m/s, una condición habitual en esta época del año.

Durante el transcurso del día, se espera un leve ascenso en los registros, con un máximo de 4 °C hacia la tarde, acompañado por cielo mayormente nublado y una humedad del 76%.

Para la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 3 °C, con una sensación térmica cercana a -1 °C y posibles nevadas ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones en la circulación.