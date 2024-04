Harold Bark: “En este tiempo se ha reactivado la pesca”

En estudios de Tiempo FM estuvo presente el Subsecretario Pesca y Acuicultura, Harold Bark, quien dialogó con EL MEDIADOR, sobre la situación de la pesca en la provincia: “Me toma con muchas ganas de desarrollar todo lo que estamos haciendo, vislumbro en este tiempo en el ministerio de la Producción se ha hecho un gran trabajo, se ha reactivado la pesca. Caleta Olivia trabaja sin parar, San Julián también. Ahora viene la época de langostinos que viene complicada a nivel internacional, porque es un mercado que está en baja”.

“La guerra en Europa ha perjudicado el comercio exterior, es un producto caro, y ha cambiado el consumo. Antes de exportaba en bolsas más grandes hoy en bolsas más chicas que hace que sea más económico. Para la merluza el mercado ha cambiado, hoy es un producto que se exporta muchísimo. Brasil y Estados Unidos consumen mucha merluza”, puntualizó Bark.

Asimismo, el funcionario precisó: “Estamos trabajando muy fuerte en la reactivación de puertos, nosotros estamos buscando incentivar desde la producción en Puerto Santa Cruz. Queremos que vuelva a tener una actividad pesquera, lo mismo que San Julián con la Centolla. Estamos viendo cómo darle trabajo en el tiempo y no por temporada”.

“El gobernador me pidió que trabaje en esto. Tuvimos dos charlas, una personal donde hablamos de muchos temas inherentes a la provincia. Pasadas las elecciones me llamó y me dijo que Martínez iba a ser ministro de Producción y yo Subsecretario de Pesca”, relató sobre la charla que mantuvo con Claudio Vidal.

En otra línea, apuntó contra el Gobierno nacional y la baja de recursos a las provincias: “Se nos deberían otorgar todos los aportes a la provincia en estos meses, hoy la provincia está afrontando todo con una baja de recursos más que importante. Nadie la está pasando bien, no hay ninguna provincia que esté siendo acompañada por el Gobierno nacional. Nos dejó a todos a la deriva, el Gobierno está para acompañar a las provincias”.

Respecto al diálogo con Nación, aseguró: “El Secretario de pesca de Nación me dijo que vamos a trabajar juntos, él quiere que el Consejo Nacional de Pesca funcione. Es una persona que quiere trabajar y ayudar. Hoy no tenemos respuestas del Gobierno nacional, el gobernador le está poniendo el pecho a un montón de cosas”.

“Ahora hay que reactivar la industria, el comercio, todo lo que genere mayores puestos de trabajo. Hoy la pesca debe estar generando más de 5.000 puestos en la provincia y tiene que generar más. Me gustaría que se trabaje de otra manera”, dijo.

"El trabajo que se está haciendo es mucho, no alcanza, hay que trabajar más. El gobernador trabaja incansablemente para generar recursos y en eso estamos", sumó Bark.

Merluza

Por último, se refirió a la entrega de la merluza a vecinos en el marco de Semana Santa: "Esto fue por un convenio que firmó provincia con las empresas para una entrega de merluza para todo el año. La bolsa tenía dos kilos y medio que eran por familia. Se firmó con todas las empresas desde la más grande a la más chica. Esto no queda en Semana Santa, lo que quiere el gobernador es que tengamos este producto en nuestra dieta".

"El Liliana está listo, carga 400 cajones que pesa 35 kilos cada uno. Son 15 mil kilos de merluza que va a pescar el Liliana. Le están terminando de hacer los últimos retoques, hay que esperar algunos días. Ese pescado será procesado en las plantas, de ahí irá esa merluza donde el gobernador diga", finalizó.