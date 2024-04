Interna en LN+: otra vez se cruzan fuerte al aire dos conductores

Antonio Laje y Luis Novaresio discutieron al aire, cuando se refirieron a los comentarios de Javier Milei respecto al periodismo. Los periodistas opinaron sobre la libertad de expresión y hasta qué punto es aceptable que el presidente critique libremente.

"No es más Javier Milei candidato. Si él se siente cómodo peleando con la prensa, habla más de él que de la prensa", comenzó Novaresio en La Nación+. Cuando Laje coincidió con el presidente, el periodista le preguntó: "¿Querés que quiebre Fontevecchia?".

En esa línea, agregó: "No somos el problema principal, pero en Argentina muchas veces el problema fuimos los medios. Somos parte". Sin embargo, Novaresio fue tajante: "Perdón mi antigüedad de creer en la libertad de expresión. Si un presidente de la Nación, con la estructura del Estado, haga un comentario sobre un periodista... Me parece que no corresponde".

"Nosotros tenemos la libertad de decir cualquier cosa. Nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué él como presidente no podría? ¿Por qué molesta que diga lo que piensa?", preguntó Laje.

A lo que Novaresio cerró: "El presidente puede decir lo que quiera, cómo quiera y dónde quiera. Ahora, decir que los periodistas son operadores extorsionadores, y no dar una prueba; decir que quiebre un medio no está mal, no me parece democrático".