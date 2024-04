Qué tiene que pasar para que haya un River-Boca en cuartos de la Copa de la Liga

De cara a la última fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, está abierta la posibilidad de tener un Superclásico en los cuartos de final. Te contamos lo que tendría que pasar para que eso ocurra.

Boca está 5to en la Zona B con 22 puntos y +7 de diferencia de gol y fuera de la zona de clasificación, por detrás de Godoy Cruz (1° con 29p y +11 DG), Estudiantes (2° con 24p y +9 DG), Lanús (3° con 23p y +7 DG) y Defensa y Justicia (4° con 23p y +3 DG).

Por su parte, River está 3ro en la Zona A con 24 puntos y +14 de diferencia de gol por detrás de Argentinos Juniors (1° con 25p y +11DG) y Barracas Central (2° con 25p y +5 DG) y por encima de Talleres de Córdoba (4° con 23p y +8 DG).

En tanto, para que haya un Superclásico existen cuatro posibilidades sabiendo que el formato del torneo cruza al 1° de una zona contra el 4° de la otra y el 2° de una con el 3° de otra, y viceversa (Godoy Cruz tiene asegurada la primera posición en la Zona B).

Estas son las chances de un Superclásico en cuartos de la Copa de la Liga:

River A1 vs. Boca B4 (Opción 1)

Requisitos:

1) River le gana a Instituto.

2) Empatan Argentinos y Barracas.

3) Estudiantes le gana a Lanús.

4) Defensa le gana a Newell's.

5) Boca le gana a Godoy Cruz.

También sucede si Lanús le gana a Estudiantes.

Si empatan Lanús y Estudiantes, Boca deberá ganarle a Godoy Cruz por 1 gol de diferencia.

River A1 vs. Boca B4 (Opción 2)

Requisitos:

1) River le gana a Instituto.

2) Empatan Argentinos y Barracas.

3) Estudiantes le gana a Lanús.

4) Racing no le gana a Belgrano.

5) Boca empata con Godoy Cruz.

River A2 vs. Boca B3 (Opción 3)

Requisitos:

1) Hay un ganador entre Argentinos y Barracas.

2) River le gana a Instituto.

3) Boca le gana a Godoy Cruz.

4) Hay un ganador entre Estudiantes vs. Lanús.

5) No debe ganar Defensa. También sucede si empatan Lanús y Estudiantes. Entonces Boca deberá ganarle a Godoy Cruz por 1 gol de diferencia.

River A3 vs. Boca B2 (Opción 4)

Requisitos:

1) Empatan Argentinos y Barracas.

2) Empata River.

3) No gana Talleres.

4) Boca gana por 2 goles de Diferencia.

5) Estudiantes no pierde con Lanús.

6) Defensa no le gana a Newell's.

FUENTE: Ámbito.