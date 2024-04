Al hablar sobre la situación de las Universidades Argentinas, Puig explicó que “esto es ideológico, en realidad lo que quieren es limitar quién accede al conocimiento, porque cuando hablamos de conocimiento hablamos de libertad. La Libertad es poder formarse, poder definir y elegir en el convencimiento”.

El decano pidió que “el día 23 se visibilice la lucha también acá, en El Calafate, porque yo me niego a cerrar las puertas. A los que no tuvimos la posibilidad de irnos, es la única opción, porque no todos tenemos para pagar la educación a distancia”.

“Acá hay tres universidades más el esfuerzo de la municipalidad de El Calafate, a quien agradezco por convocar esto para poder decir lo que está pasando y para que todos sepan que estamos a disposición. No le tenemos miedo al debate, lo que pasa es que no tenemos con quién debatir”, agregó.

Además, sostuvo que no hay que pensar “en lo individual, porque no afecta a uno solo, sino a todos en conjunto. No solo nos vamos a quedar sin poder estudiar, sino que sin poder acceder a la salud, sin poder comer, sin poder transportarnos, sin poder pagar un alquiler”.

Por su parte, la profesora Liliana Coggiola, comentó que “nuestra lucha no tiene que ver sólo con el tema salarios, nuestra lucha tiene que ser con mantener los centros, las universidades, las aulas abiertas con los estudiantes adentro, porque sino no tiene sentido ninguna de las otras misiones que tiene la facultad”.

“Me cuesta creer que estamos volviendo a estos recortes presupuestarios donde no va a haber ni para la luz”, se lamentó.

Ana Maria Ianni dijo que “hoy me toca estar en un lugar en el que le estamos dando pelea a todo, al presupuesto de la Universidad, a las tarifas, a la zona fría, al ingreso de nuestros jubilados. Además, lamentablemente tenemos que informar que ya no podemos llevar adelante el programa de tutorías porque nos quedamos sin presupuesto”.

“En el Congreso estamos en alerta permanente y tenemos reuniones permanentes con los rectores. Todos estamos ocupándonos del tema de saber cómo podemos ser también una herramienta para conseguir el presupuesto que las universidades necesitan”, manifestó.

Por último, explicó que “la movida del 23 nos tiene que encolumnar a todos, acompañando la iniciativa que tuvieron los estudiantes universitarios a quienes se sumaron los trabajadores y trabajadoras de las universidades, a través de sus gremios”.

Luego, nuestro decano y Diego Navarro mantuvieron una reunión de manera particular con las comisiones de las Tecnicaturas Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo y en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, que se dictan en CUNEC, en la localidad.