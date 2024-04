Colectivos: la UTA amenaza con un nuevo paro para la próxima semana

En medio de los intentos por un buscar un acuerdo paritario entre las empresas, el gremio y el Gobierno, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un nuevo paro de colectivos para la próxima semana. La decisión final sobre llevar a cabo la medida de fuerza se tomará en una reunión que se realizará el próximo miércoles 24 de abril.

La UTA amenaza con un paro de transporte para el próximo jueves en medio de su reclamo por los incrementos salariales. Sin embargo, aseguran que desde la Secretaría de Transporte deben aceptar modificaciones en sus costos para poder aceptar los aumentos.

Paro de colectivos: el reclamo de la UTA y la advertencia de las empresas

Lo cierto, es que desde el gremio conducido por Roberto Fernández piden un incremento salarial del 34%, pero desde las empresas advierten que no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican los precios de las tarifas.

En este sentido, las empresas reclaman que el precio del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es bajo y no les permite recaudar lo necesario para afrontar los aumentos de sueldo. De esta manera, en caso de no llegar a un acuerdo durante la reunión pactada para el 24 de abril, los gremios amenazan con realizar el paro de colectivos un día después.



La amenaza de la UTA sobre el paro de colectivos



El pasado 11 de abril, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de colectivos pese a no lograr un acuerdo en la reunión del gremio y las cámaras empresarias. Sin embargo, en aquel momento alertaron que si las empresas no cumplen con lo acordado, podrían retomar la medida de fuerza el 25 de abril.

Sobre la decisión de levantar la paralización del servicio de colectivos, el gremio había comunicado que fue "en procura de mantener la paz social, y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA".