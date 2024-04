Este sábado, se desarrolló en Río Gallegos el Primer Foro Provincial de Concejales de Unión por la Patria en el gimnasio municipal Eva Perón. Pablo Grasso, intendente de la capital de Santa Cruz, se hizo presente y abrió el evento que organizaron los ediles de todos los puntos de Santa Cruz.

En primer lugar, el intendente recordó “cuando hacíamos estas jornadas de concejales" y aseguró que “cambian los nombres, pero la política siempre sigue viva”.

“Ahora la Nación tomó un rumbo contrario en que el Estado no tiene prácticamente presencia en la Argentina y el Gobierno de Santa Cruz busca el mismo camino”, disparó.

"No nos podemos quedar callados cuando hay un avasallamiento que no compartimos. Si no hablamos terminamos siendo cómplices de todas las malas decisiones políticas que se aplican en toda la provincia”, advirtió.

Foto: Cristian Robledo.

El intendente pidió unidad “por si viene el Gobierno Nacional y Provincial contra los Municipios”. “Cuando aprietan para sacarte recursos, hay que explicarle a la gente lo que está pasando. Están buenas las redes sociales, pero nos gusta poner el cuerpo y ver las demandas”.

En un momento de su discurso, apuntó contra quienes “piensan que esto es River contra Boca y nosotros acompañamos en la Legislatura la emergencia que pidió el Gobierno de la provincia”.

“Te apuntan con el dedo desde una casa que se la dio el peronismo o de un gimnasio que se hizo en el peronismo. Muchos de sus hijos se recibieron en las universidades públicas. Hay que decirle la verdad a la gente. Esto lo hacemos desde siempre. Venimos desde el peronismo. No hacemos un rejunte para ver qué pasa”, dijo.

El intendente de Río Gallegos expresó que “los colegios no se caen por abandono de hace 40 años, sino por falta de mantenimiento”.

Además, Grasso aseveró que el Gobierno provincial “quiere que paguemos a las Cajas y tienen 80 mil millones de pesos guardados. ¿Saben de quién es? Es nuestra. De los Municipios y están haciendo intereses con nuestra plata”.

Fuente: TiempoSur