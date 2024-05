Municipio presentó extensión del pluvial para vecinos del Barrio 499

En un acto que se desarrolló este lunes en las instalaciones del gimnasio municipal 17 de Octubre, el intendente Pablo Grasso anunció la obra de desagüe pluvial en el Barrio 499 viviendas. Esta inversión, que se realiza por administración, será ejecutada con mano de obra municipal, utilizando más de 500 metros de caño de PVC.

En la oportunidad, realizó además un reconocimiento especial para los trabajadores que diariamente se desempeñan con esfuerzo y compromiso en esa área tan importante.

Durante la ceremonia, se aclaró que la iniciativa surgió a partir de un proyecto de red pluvial de la calle Obispo Angelelli, que fue elaborado por el equipo técnico de la División Cloacas, Desagües y Redes, dependiente de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, mediante un trabajo articulado con la Dirección de Mantenimiento de Redes Pluvio Cloacales y el Departamento de Motores y Tableros dependientes de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, siendo esta última, la encargada de llevar a cabo la obra que pondrá fin a la anegación por agua de lluvia, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los barrios 366 y 499. Se trata de una obra que se ejecutará con fondos propios y que estará nuevamente a cargo del personal municipal.

Acompañando al intendente Pablo Grasso se encontraban la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; y el director de Mantenimiento de Redes Pluvio Cloacales, Fernando Silvera.

Asimismo, estuvieron presentes el diputado por el Municipio, Eloy Echazú; y los concejales Martín Chávez y Soledaad Kamú; el jefe de gabinete y secretarios y secretarias municipales.

Tras un video explicativo, tomó la palabra Natalia Quiroz, quien destacó “el compromiso de todos los empleados municipales” algo que consideró “no menor” ya que “hasta hace 6 años atrás, cuando no teníamos maquinarias, y no nos daban la oportunidad de demostrar lo que éramos capaces de hacer, todo lo que ocurría en la ciudad era culpa del empleado municipal”. Sin embargo, aclaró, “hoy y por una decisión política del intendente, y no solamente de invertir sino también de confiar en todo un grupo de trabajadores municipales, tienen ellos la oportunidad de demostrar que sí están a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que está necesitando la ciudad de Río Gallegos, que es la capital de la provincia que todos merecemos. Falta mucho más por hacer y por eso decimos que vamos por mucho más y vaya para ustedes nuestras felicitaciones”, remató, dirigiéndose a los trabajadores.

DETALLES DE LA OBRA

De acuerdo a su memoria descriptiva, la obra de extensión pluvial presentada comprende la calle Obispo Angelelli, entre Las Heras y San Francisco de Sales, y se llevará a cabo con 500 mts. de caño de PVC de 160 mm y una electrobomba Flygt.

Esto pondrá fin a los focos de anegación por agua que padecen los vecinos cada vez que llueve, beneficiando a los barrios 366 y 499 viviendas, y a más de mil familias que viven en esas arterias de los sectores ubicados entre las calles Puerto Santa Cruz, Punta Bandera, Santo Tomas, Tres Lagos, San Ceferino, Santa María, Cañadón León, San Roque y La Manchuria.

Esta zona crítica dejará de ser punto de inundación, facilitando así la circulación peatonal y vehicular. Finalmente, la obra demandará una inversión de más de 35 millones de pesos y se ejecutará con fondos municipales.

A su turno, el intendente Pablo Grasso retomó lo dicho por Quiroz para agregar que, cuando se hacen este tipo de trabajos, “nunca se muestra la cara de los que trabajan, no se ven sus rostros, o pareciera que no es obligación mostrarlos. Pero, en realidad, hay que decir que los trabajos que nosotros ejecutamos con mano de obra municipal fueron o son los que más duraron. Claro, después hay que mantenerlos”, señaló.

Más adelante, el jefe comunal cuestionó que “siempre achacan al municipal, por ejemplo, hace unos días se inundó la ciudad después de una lluvia intensa, y luego del trabajo que ellos habían hecho con todo el esfuerzo para que eso no pase, se cortó la luz. Y, claro, si se corta la luz entonces las bombas no funcionan, y el trabajo que se hace, o se viene haciendo desde hace años, no se ve”, lamentó.

Finalmente, destacó y reconoció nuevamente el trabajo de los agentes del área. “Son trabajadores que no descansan. No hay mañana, tarde, noche o feriado cuando tienen que trabajar. Y lo hacen con mucha pasión, con sacrificio y compromiso”, enfatizó, antes de hacer hincapié en que el reconocimiento es extensivo para con las familias de todos los agentes que se desempeñan en el área.

Luego de las palabras del intendente, comenzó la entrega de reconocimientos a estos empleados que a diario trabajan “para transformar la ciudad”. Y en el epílogo de la ceremonia, fue el titular del área, Fernando Silvera, quien agradeció al jefe comunal por confiar en él y en el equipo de trabajo que representa cada día “a todos mis compañeros que le ponen el hombro”. Al igual que agradeció el apoyo de los miembros del gabinete comunal.

