La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro nacional este jueves 9 de mayo. Se espera que esta vez, la medida tenga un mayor impacto con la adhesión de todas las actividades económicas. Esto afectará el funcionamiento de los principales servicios de transporte, salud, educación y comercio.

Se trata de la segunda medida de fuerza que realiza la CGT contra el gobierno de Javier Milei en rechazo a la Ley Bases y la reforma laboral.

Paro del jueves 9 de mayo: los servicios que no funcionarán

• Colectivos: las líneas de colectivos nucleadas a la UTA (Unión Tranviarios Automotor) no funcionarán por desde las 0 del jueves hasta las 24. Las nucleadas a DOTA no adhieren al paro.

• Trenes: no habrá servicio desde las 0 del jueves hasta las 24. Los principales sindicatos (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, señaleros) se suman al paro.

• Subte: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) adhiere al paro. Emova, empresa que gestiona el servicio de subterráneos, sostuvo que evitará cualquier complicación a los usuarios.

• Taxis: el Sindicato de Peones de Taxis adhiere al paro.

• Vuelos: Aerolíneas Argentinas confirmó la cancelación de todos sus vuelos. Flybondi informó que operará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

• Bancos: el gremio que reúne a los empleados bancarios (la Asociación Bancaria) se suma al paro. Por tal motivo, no habrá atención en ninguna entidad financiera.

• Supermercados: grandes cadenas de supermercados y centros comerciales tampoco trabajen durante la jornada del jueves por la adhesión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

• Estaciones de servicio: en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no habrá atención.

• Administración pública: podría verse afectado si adhieren los gremios UPCN y ATE.

• Escuelas y universidades: no habrá clases en entidades públicas ni privadas debido a la falta de transporte. Algunas escuelas informaron que sí abrirán sus puertas, aunque con horario y cantidad de docentes reducido.

• Recolección de residuos: no habrá servicio desde las 0 del jueves hasta las 24. En caso de que el servicio sea municipal, podría haber excepciones.

• Correo postal: no habrá reparto de correo postal de las empresas privadas ni de la estatal Correo Argentino.

• Puertos: quedarán interrumpidas las actividades en los puertos ante la adhesión de los 19 gremios del sector.

• Transporte de cargas: no habrá reparto de mercadería, diarios, revistas, caudales ni suministro de combustible. Todos estos servicios están nucleados al gremio de los camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano.

• Cines, teatros y clubes: el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público adherirá al paro convocado por la CGT. La Feria del Libro abrirá con un horario más acotado: cerrará a las 20 en lugar de a las 22. Las entidades deportivas en las que el personal está nucleado en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles podrían no funcionar.

Paro nacional del 9 de mayo: qué servicios y comercios sí funcionan

Farmacias

Personal de salud

Comercios

Gastronomía

FUENTE: Minuto.