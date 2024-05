Rompió el silencio la joven abusada por los jugadores de Vélez

Mientras avanza la investigación hacia José Florentín, Braian Cufré y Abel Osorio, los tres jugadores de Vélez detenidos por el abuso sexual de una joven periodista de Tucumán, la víctima salió a dar su versión de lo sucedido en la madrugada del pasado 3 de marzo.

El caso que también involucra a Sebastián Sosa a pesar de haber quedado en libertad sigue su curso y, en este marco, la periodista Lorena Maciel de TN entrevistó a la joven abusada por los futbolistas, quien no dudó en revelar detalles del terrible episodio que tuvo lugar en la habitación 407 del Hilton de Tucumán.

En este sentido, la chica contó: "Abusaron sexualmente de mí, tres con participación con penetración y Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero no me protegió ni me cuidó".

Seguidamente, relató: "Esa noche había jugado Atlético Tucumán contra Vélez, estaba yo en la parte de zona mixta, los jugadores salieron por el lobby y ahí me ven y empiezan a sonreírme. Ahí me ve Sebastián Sosa, agarra su celular y me empieza como a señalar. Agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sosa que decía 'sí, te encontré'".

Tras ser invitada a la habitación de hotel y aceptar, la joven detalló: "Me generó confianza Sebastián Sosa, no es un pibe de reserva que no lo conoce nadie".

FUENTE: Minuto.