La edil por la UCR, Daniela D’Amico, materializó su denuncia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia por delitos contra la administración pública y la salud pública. Asimismo, por incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de la ministra Jasmín Macchiavelli, debido a la comercialización de alimentos, muchos de ellos vencidos, pertenecientes a la cartera de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz, que fueron detectados en comercios de Río Gallegos.

Al respecto, en comunciación con EL MEDIADOR, explicó: “Veníamos trabajando en el territorio y los vecinos nos planteaban que se acercaban a los CIC y nos decían que no había mercadería. Es un reclamo constante de varios vecinos. Luego, nos decían que se comercializaba en distintos comercios de la ciudad mercadería del ministerio de Desarrollo Comunitario. Es por ello que pedí pruebas a los vecinos, me mandaron fotos”.

Seguidamente, la concejal contó que mantuvo un encuentro con la ministra Macchiavelli: “Fui a una reunión con la ministra y asistí a la reunión donde fui destratada y pedí levantarme. Esta mujer me dijo de todo. En un momento le dije que me quería ir de la reunión porque no estaba cómoda. No quiso escuchar ni ver las pruebas”.

En tanto, agregó: “Yo fui con la mejor buena fe, cuando entré al ministerio fui con expectativas, pero me retiré y sentí una gran impotencia de cómo había sido tratada. Nosotros presentamos un proyecto de bromatología, se decomisa y le da legalidad y legitimidad al acto que nosotros estábamos denunciando”.

“Presentamos la denuncia el jueves para que bromatología haga las inspecciones que pedimos y decomise algunos locales de la ciudad con secuestros positivos. En dos panaderías, ninguno de ellos podía acreditar una compra de manera legítima”, puntualizó la concejal.

Siguiendo esta línea, la referente radical aseveró: “Algunos de mis colaboradores que hace territorio se presentó en base al decomiso de bromatología toda la información y videos donde se ve que el ministerio de Desarrollo se encontraba abierto el domingo a las 22 horas sacando cosas del ministerio”.

“Primero me presento a la ministra para que tome cartas en el asunto, porque es la titular de la cartera y tiene bajo su mando, toda la cadena de mando de los funcionarios para determinar las responsabilidades de lo ocurrido. Me llamó la atención cómo fui tratada y el desinterés”, dijo la edil de Río Gallegos.

“Planteamos en la denuncia que ella de la información pertinente, y que informe a través de las ultimas licitaciones los números de lote correspondientes, para ver si coinciden con los que han sido comercializados con los que tiene secuestrados bromatología”, sumó.

En el cierre, D´amico subrayó: “Se que hay despidos y que han ido a hablar con los comerciantes y los medios. Ellos tienen que ver quienes vendían la mercadería vencida, y por qué estaba vencida en su poder, abril y mayo son las fechas de vencimiento. Me pregunto por qué se venció la mercadería cuando hay vecinos pasando necesidades. No tengo un vecino que me dice esto, entonces presenté toda la documentación y pruebas, toda la información de bromatología”.

Audiencia pública por la Autovía

El 10 y 11 de junio será la audiencia pública del Consejo Municipal de Seguridad y Educación Vial en el Honorable Concejo Deliberante de la capital santacruceña ya que no obtuvo quórum necesario este jueves para poder sesionar. “Estamos haciendo un trabajo territorial, invitando a los vecinos a que se sumen, esperamos que se anoten los vecinos”, cerró.