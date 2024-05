Pablo Grasso se fue del acto por el 25 de Mayo tras ser vetado del palco

Más polémico que festivo. El inicio del acto por el 25 de Mayo en la Costanera de Río Gallegos no fue el esperado.

Finalizado el Te Deum los funcionarios provinciales y municipales se acercaron hasta la Costanera de Río Gallegos para dar inicio al acto protocolar por el 25 de Mayo.

Pero el discurso del gobernador Claudio Vidal pasó a un segundo plano por un desplante que se le hizo al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso: no solo no pudo dar su discurso en el marco de este aniversario de la Revolución de Mayo, sino que ni siquiera le permitieron subir al palco de funcionarios. “Uno de Seguridad me vino a decir que ahora podía subir porque (Claudio VIdal) había terminado su discurso”, dijo el Jefe Comunal en un tono ofuscado hasta que finalmente se marchó del lugar.

(TiempoSur)