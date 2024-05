El pasado viernes, el Municipio de Río Gallegos y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) cerraron un acuerdo salarial del 15% de aumento para el mes de mayo y otro 15%, acumulativo, para julio. Asimismo, el acuerdo salarial también incluye en el mes de junio un incremento del ítem por título y movilidad (atado a la categoría 10) y aumento de Asignaciones Familiares.

En estudios de Tiempo FM, estuvo presente Diego Robles, Jefe del Gabinete Municipal de nuestra ciudad, quien hizo mención en primera línea a la paritaria municipal que tuvo lugar días atrás. En este marco, en diálogo con EL MEDIADOR sostuvo: “En agosto nos vamos a volver a juntar, la idea es recuperar parte del poder adquisitivo que se pulverizó con los aumentos de precios, depende también de los ingresos de la Municipalidad”.

Y continuó: “Liquidamos mayo con este aumento del 15%, lo liquidamos el fin de semana, está ahora en un proceso de corrección. Después en junio estará el aumento de los títulos, y se pagara el aguinaldo con esas dos devoluciones”, precisó.

Deuda con la Caja

En otro eje, hizo mención a la deuda que mantiene el Municipio con la Caja de Servicios Sociales: “Nosotros no estamos pagando, entiendo que cada localidad tiene una realidad distinta, no sé cómo son sus ingresos y la asistencia que reciben desde fines del año pasado por parte del Gobierno de la provincia, Río Gallegos no recibió un centavo por fuera de lo que ingresa de la Coparticipación”.

“Muchas de las localidades han recibido asistencia de provincia a través de alguna vía, para hacer frente al pago del aguinaldo, y el manejo de cada localidad no son comparables. Es un tema estructural hay que resolverlo por vía de la reforma de Coparticipación y se trabaje en un proyecto de ley que le de sustentabilidad y le de aportes a los municipios para hacerle frente a la deuda”, subrayó Robles.

Respecto a la recaudación del Municipio de Río Gallegos puntualizó: “Río Gallegos es el que menor cantidad de empleados tiene en el Municipio por habitante. La recaudación fluctúa, hay momentos donde tenes más o menos recaudación, nosotros tenemos desde el principio de la gestión el acompañamiento mayoritario y creciente de los vecinos, porque hemos construido cultura tributaria estos años, y porque el Municipio ha devuelto en mejoras tangibles en la calidad de vida a los vecinos”.

Desfile del 25 de Mayo

Luego, contó lo que ocurrió en el desfile del 25 de Mayo, organizado en conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial: “El martes pasado fue la última reunión en Casa de Gobierno, estaban todos los líderes de las fuerzas de seguridad, el Coronel Sívori, y se dispuso un cronograma de horarios que después se trasladó a una invitación de la provincia, donde se estableció la secuencia de actos”.

“No hubo 25 de Mayo sin Tedeum donde tiene que estar presente el intendente de Río Gallegos. El gobernador no iba a ir porque a esa hora tenía que hacer la revista de tropas. Se estableció que a las 10:50 iba a hablar el intendente y después el gobernador, y a las 11 arrancaba el desfile, eso nos daba el margen para llegar a tiempo después del Tedeum. Hasta ahí ambos protocolos (Municipio y Provincia) se acordó que iba a ir al palco el gobernador con sus ministros y el intendente con sus funcionarios. El Tedeum fue a las 10:00, nosotros llegamos a las 10:32 al palco, fuimos todos juntos al tedeum, con diputados, concejales, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, terminó y salimos todos para el acto”, describió con detalle Robles.

Prosiguió en su relato: “La voluntad para llegar cuanto antes estuvo, llegamos 10:32, cuando cruzamos la calle escuchamos al gobernador, así y todo, nos dirigimos al palco, y cuando llegamos no nos dejan pasar, viene una persona que le dice al intendente que no va a pasar. No sé quién es, no sé qué cargo tiene en el gobierno. Funcionarios municipales empezaron a reclamar para que lo dejen subir, viene la presidenta del Tribunal, que llega después de nosotros, la dejan subir. Cuando termina de hablar el gobernador viene el ministro de seguridad que lo dejó subir, pero no lo dejaron hablar al intendente. Luego viene el Coronel Sívori, y ante la situación que estaba tensa y no éramos bien recibimos, nos fuimos”.

“Desde el Municipio le pusimos todo, quiero dejar al margen a la gente de las Fuerzas, nos hubiera encantado compartir con ellos el desfile. Nosotros anteponemos a las diferencias de pensamiento, el bienestar de la comunidad, y nos parecía que era un buen primer paso. Esa foto y en esta fecha iba a ser importante”, dijo.

Asimismo, expresó sobre lo sucedido: “Fue un día triste porque fuimos con otra expectativa, la institucionalidad tiene que estar por encima. El gobernador es mi gobernador y de todos los santacruceños. Y el intendente de Río Gallegos, es el intendente de todos los habitantes de la ciudad. Lo que pasó fue desagradable, inédito e inesperado”.

En el cierre, Robles citó una frase de Freddy Martínez: “Nosotros queremos ir por la misma calle, no por la misma vereda, pero no queremos que el Gobierno venga a contramano”.

“Nosotros vamos para adelante, tenemos una responsabilidad para trabajar para Río Gallegos siempre, con el Gobierno de la provincia, el Gobierno nacional, con otros gobiernos, porque nosotros trabajamos para la gente, no para un grupo. Vamos a tratar de seguir articulando y hablando con todos los funcionarios que tenga que hablar”, finalizó.