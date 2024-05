Álvarez: “Tenemos que aprovechar la energía que tiene la provincia"

Al respecto, el funcionario provincial comenzó diciendo que “estamos llevando un arduo trabajo articulado con el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, pero históricamente ha sido el sector agropecuario; pesquero; turístico, energético con 80 años de historia del primer pozo, siendo el pozo 12 en Cañadón Seco lo cual implica la historia hidrocarburífera y desde hace unos años, con el interconectado, habiendo en Santa Cruz muchas potencialidades en lo que es energías renovables, eólica, fotovoltaica, mareomotriz, hidráulica”.

“La potencialidad que presenta la provincia en materia energética es altísima y, además, posee la responsabilidad de llevar adelante los programas de desarrollo. Es por ello que, debemos aprovechar esa energía que Santa Cruz tiene para el beneficio de todos los santacruceños. En este sentido, hay que tomar como parámetro, por ejemplo, Vaca muerta en la Provincia de Neuquén del desarrollo de producción hidrocarburífera no convencional en nuestra provincia es similar, quizás en un 50 por ciento de lo que es la producción de Vaca Muerta”, declaró.

Búsqueda inversores y capacidad productiva

Asimismo, el titular de la cartera Energética provincial indicó: “Ahora hay que atraer inversores para que vengan a desarrollar estos hidrocarburos en lo que es la transición energética en 20,30 o 40 años más porque todo va a ser eléctrico, pero mientras tanto tenemos que aprovechar al máximo el potencial hidrocarburífero que tiene Santa Cruz como así también la capacidad para producir electricidad. Según los estudios iniciales, se estima una reserva en Palermo Aike de 130 trillones de m2 de gas lo que alcanzaría para cubrir las necesidades de toda Argentina por los próximo 150 años y una capacidad de petróleo de 7 mil millones de barriles de petróleo es lo que se estima, similar en un 50 por ciento a lo que es Vaca Muerta”.

Retiro de YPF

A su vez, el ministro de Energía y Minería explicó los motivos por los cuales Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se retiraron de la provincia el pasado mes de abril. “La decisión empresarial de YPF es retirarse de los yacimientos maduros en todas las provincias argentinas, pasó en Mendoza; Salta; Río Negro; La Pampa; Chubut; Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero están apuntalando sus negocios en Neuquén puntualmente yéndose a maximizar su beneficio económico orientándose en la producción hidrocarburifera no convencional de Vaca Muerta y esperemos que prontamente luego de esta primera perforación en Palermo Aike, también lo haga YPF en el sureste la provincia”.

“El Plan de la provincia de Santa Cruz, lo que históricamente en los últimos 80 años ha sido este tipo de producción en las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, pero con la retirada de la empresa estatal nacional, se esta llevando adelante un programa de trabajo para reconvertir el flanco norte”, manifestó.

Consecuencias de su retirada

Por último, Álvarez indicó que “donde antes estaba YPF o una empresa grande es lo mismo como puede ser Pan American Energy o la compañía General de Combustibles (CGC) y de otras grandes empresas se orientan a maximizar su beneficio económico hacia Vaca Muerta. Con esto, hace que aparezcan en el mercado o se fortalezcan empresas existentes en el mercado, empresas petroleras, de servicios que hoy saltan a ser prestadoras dan un salto empresarial para ser empresas operadoras del sector petrolero, que aparezcan empresas familiares en el sector energético o que se fortalezcan las mismas con lo cual en todas las provincias argentinas seguramente vamos a ver crecer muchas empresas medianas en el sector petrolero trabajando en los yacimientos que hoy, tanto YPF como otras empresas petroleras están dejando para focalizar su unidad de negocios hacia donde más rentabilidad tienen”.

“Empresas que son subcontratistas van a pasar a ser operadoras asociadas a las grandes empresas petroleras y se está viendo en Mendoza, Neuquén en donde cada una de estas se focaliza, por ejemplo, en las grandes empresas hacia el no convencional y aparecen o se crean ,toman mayor importancia empresas medianas de servicios que pasan a ser operadoras petroleras que tiene la experiencia, más acotadas, con menores costos fijos que cuidan muchísimo el costo en todos sus aspectos que le dan rentabilidad a un negocio que todavía es rentable pero que no es tan rentable como la producción petrolera no convencional”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Medios y Comunicación Pública/ LU14 Radio Provincia.