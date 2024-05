Viviana Carabajal, vocal por el sector pasivo, dio a conocer en redes sociales una carta abierta, apuntando contra el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané. En el primer párrafo de la nota expresó: “En mi carácter de vocal por el sector pasivo, quiero poner en conocimiento a cada uno de mis representados, que en el día de la fecha, el presidente de la Caja de Previsión Social, me informó que no puedo realizar ningún tipo de trámite ante las distintas oficinas técnicas que componen nuestra Caja de Previsión, inherente a los diferentes reclamos diario que me hacen jubilados, retirados o pensionados, porque primero debe ser canalizado por la oficina del presidente para que lo conteste o autorice él o su gerenta”.

En diálogo con EL MEDIADOR declaró: “Estoy tratando de establecer la tranquilidad, me asusté mucho en directorio. Yo estaba trabajando cuando fui llamada al directorio, había un grupo de 20 jubilados hablando con el presidente y su gente. Ellos me hicieron llamar como las acusaciones iban en contra mío, ha quedado más que claro el actuar autoritario que tuvo el presidente con la representante y los jubilados”.

“Cuando atiendo a los jubilados en vocalía, veo que hay un reclamo en las áreas, ayer cuando voy a hacer un pedido, viene mi secretaria y me dice que la gente de liquidaciones dice que no los comprometa y no podían darme más información por orden del presidente”, relató la vocal por los pasivos.

Prosiguió: “Me fui y lo hablé con el vocal de los activos y juntos subimos a la presidencia, y ahí corroboro que fue dada la orden y que la forma de trabajar se cambió y todo debo canalizar por presidencia”.

“No se puede trabajar así, le pedí que hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos de cero. A lo que me dijo que sí, y yo me fui tranquila. Al otro día me encuentro con esta medida tomada”, contó Carabajal.

“Mi jefe es el jubilado y la ley me ampara, no puedo tener las puertas cerradas en la institución. Soy los ojos del jubilado acá adentro, no me pueden decir que el reclamo pasa por presidencia. En estos momentos difíciles, estoy en la vocalía trabajando, porque recibí una gran cantidad de mensajes de los jubilados. Me han demostrado tanto afecto, apoyándome, me llena el alma de orgullo”, expresó la vocal.

“Acá pasa algo institucional muy grave, se está desconociendo la representatividad que tenemos los vocales electos. Es muy grave, porque acá no nos sentó ningún político a nosotros y nos sentó la gente, eso tiene un peso importante”, remarcó y agregó “Pedí una audiencia con el gobernador, y los jubilados me van a acompañar”.

“Este jueves se pagó docentes y policía, y hoy terminaron con la administración central, Cámara, y Aeronáutico. Quedó pendiente Servicios Públicos que no me dijeron el por qué”, concluyó.