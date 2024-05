D´Amico: "El ministro Gutiérrez ejerce violencia institucional"

La edil de Río Gallegos, Daniela D’Amico, presentó una denuncia penal en la Fiscalía solicitando se analice la responsabilidad de los funcionarios que tienen bajo su órbita el resguardo y distribución de la mercadería del plan “Crecer con Sabor” y toda aquella correspondiente a la obligación de garantizar la asistencia alimentaria que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Es por este motivo, que en declaraciones radiales, el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, aseguró que la edil era proveedora de la Fundación Olivia y que le facturaba con un cuil trucho.

En este marco, D´Amico adviritió a través de un comunicado: “Señor Julio Gutiérrez, sepa que le enviaré una carta documento y en caso de no retractarse iniciaré las acciones legales en su contra por Calumnias e Injurias, Violencia Política e Institucional en el marco de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres N° 26485”.

Daniela D’Amico, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Que fuerte que un ministro salga a golpear de esa manera a una concejal, está ejerciendo un tipo de violencia. Si yo me presenté a hacer una denuncia porque había mercadería que se estaba vendiendo de forma ilegal en comercios de la ciudad y había comida vencida, me parece que salga el ministro de Trabajo, que también es dirigente sindical, que tiene atrás a los legisladores en su sindicato, que salga a decir la cantidad de barbaridades”.

“Desde el 2007 al 2009 yo ejercí una actividad comercial, luego ingresé a la Municipalidad. Cuando me di de baja de la actividad comercial, me enteré que se hizo una auditoría que mi CUIL estaba dado de baja. No hay más que explicar que esto. Ahora hablemos de un ministro que sale a amenazar a una concejal que hizo una denuncia penal por venta de mercadería, la Justicia se encuentra allanando los comedores de la ciudad, esta mercadería se encontró vencida en comercios de la ciudad”, enfatizó la edil de la UCR.

Seguidamente, sostuvo: “Otro señor del sindicato de panaderos habría sido el que habría retirado estas 2 toneladas esta harina vencida del depósito del Ministerio”.

“Leguizamón reconoció que había algo y se encontraban investigando, le pido quién del ministerio autorizo al sindicato de panaderos a que retiren las 2 toneladas de harina del ministerio de Desarrollo Social”, amplió la referente de la UCR.

Luego, apuntó contra los dichos del Dr. Gutiérrez: “Yo soy concejal, escribana, doctora, Daniela D´Amico, cuando sale a hablar así de una funcionaria ejerce violencia institucional. No me voy a callar porque hay muchos vecinos que pasan hambre, van a los CIC y no les dan comida”.

“La denuncia prospera con allanamientos, que han dado positivos y otros que no, estamos viendo de incorporar nuevas pruebas a la denuncia. Que investiguen quién le habría entregado al Sindicato de Panaderos estas dos toneladas de mercadería vencida”, subrayó la concejal de Río Gallegos.

“Quiero que la mercadería se entregue devuelta a los CIC como se entregaba, y que sea de la misma calidad. Nosotros peleamos porque los vecinos van a los CIC por comida y no se la dan. Estamos hablando de gente que se duerme con la panza vacía”, finalizó.