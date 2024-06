El presidente Javier Milei volvió a expresar hoy su fastidio contra los legisladores opositores que le dieron media sanción a un proyecto de ley para modificar la fórmula jubilatoria.

Con duros términos hacia los diputados, el jefe de Estado advirtió varias veces que no cederá un centímetro en la defensa de las cuentas fiscales y que cortará de cuajo cualquier iniciativa que ponga en riesgo los recursos del Estado. Y este mediodía fue aún más explícito.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, advirtió al hablar ante empresarios en el 10° Latam Economic Forum.

La frase generó un aplauso espontáneo y fue la previa de otra definición resonante: “Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió Nayib Bukele (presidente de El Salvador) no tenía ni un legislador, nada. Gobernó a puro veto; cada cosa que aprobaban, se las vetaba todas. Y es lo que voy a hacer yo”, insistió.

Luego, resaltó que, a pesar de los malos augurios, su gobierno avanzó con un ajuste que muchos creían inviable. “Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche....”, recordó.

En ese contexto, Milei apuntó (sin mencionarlo) contra Miguel Pichetto: “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Como es un derecho adquirido, no es que voy a tocar a los que están atrás. Es decir que tocan desde mi persona hacia adelante”.

Tras esa referencia, habló de su futuro: “Yo puedo llegar a estar cuatro u ocho años, si todo sale muy bien. Después voy a tener que salir a laburar. Es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que esté bien porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”.

Más despidos de empleados públicos y defensa de Pettovello



A lo largo de su extenso discurso, el mandatario argentino destacó también lo que considera son logros de su administración hasta el momento: “Hemos heredado básicamente un desastre, pero no nos quejamos de eso; que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente en la historia de la humanidad no podía ser con condiciones normales...”, reflexionó antes de ampliar su análisis: “Teníamos claro, y eso lo había sostenido en la campaña, que si estallaba la crisis era más fácil imponer el ajuste. El caso complicado era si no estallaba, pero también estábamos preparados para resolver. Y eso es lo que nos tocó y eso es lo que ha evitado el desastre”.

De todos modos, dejó en claro que esto no alcanza, y advirtió que seguirán ajustando las cuentas públicas. En ese marco, adelantó que despedirán a otros 50 mil empleados estatales que se sumarán a los que ya fueron cesanteados desde que comenzó el gobierno libertario.

“Sabíamos que el programa iba a generar tensión social. Llevar la cantidad de ministerios a la mitad no fue gratis... Despedimos gente y vamos a terminar echando a 75 mil personas; llevamos 25 mil... Eliminamos las transferencias discrecionales, la obra pública, eliminamos contratos”, repasó como aspectos destacados de su gestión.

Milei tampoco dejó pasar la oportunidad de destacar el rol de la ministra de Capital Humano, que en las últimas semanas fue blanco de numerosas críticas por las deficiencias en el reparto de alimentos para comedores, que incluye varias denuncias y una causa judicial en marcha: “Estamos viendo una enorme tarea que hizo Sandra Pettovello, que ha sido tan torpedeada en los últimos días. Acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza”.

“Nos hemos cansado de escuchar en conferencia que había que terminar con el curro de los intermediarios, que había que terminar con la corrupción de los programas sociales, que teníamos que salir del asistencialismo. Lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué creían, que era gratis? Obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Lo están viendo y la están operando a ella y al Gobierno de todos lados”, advirtió como respuesta a las críticas que recibe la funcionaria.

En el final de su alocución, que en muchos pasajes coincidió con otras presentaciones de tinte económico que ha hecho el mandatario, insistió con que el objeto es que Argentina vuelva a ser potencia mundial, puso como ejemplo países como Alemania e Irlanada, y hasta se tomó un momento para defender a los monopolios.

“Supongamos que hay diez empresas vendiendo celulares, aparece una que genera un celular de menor precio y de mejor calidad. Obviamente que las 9 restantes van a quebrar. ¿Y? Si ahora tengo un mejor celular y a menor precio... Cuando uno empieza a sacar esas telarañas que están en la cabeza de la gente, las cosas empiezan a cambiar. Los monopolios no son malos, es más, pueden ser maravillosos. Y si no les gusta el que quedó, enojense con los que no están, porque el eque está le está arreglando problemas a la gente. El problema es el Estado”, enfatizó.

Por último, explicó por qué quiere que Argentina se transforme en un polo mundial para el desarrollo de la Inteligencia Artificial y afirmó: “Si generamos las instituciones correctas, ya sea el DNU, la Ley Bases, es decir, la fase 1 de las reformas estructurales, eso va a implicar que tengamos las condiciones para que en un lapso de, como mucho, 40 años, volvamos a ser potencia mundial”.