Tras la apertura del encuentro y las palabras de bienvenida a cargo del Secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute; y de la concejal UCR, autora del proyecto y la resolución que convocó a esta audiencia, Escribana Daniela D’Amico, invitando a los diferentes expertos, profesionales y particulares que se sumaron a la propuesta; se dio inicio a las exposiciones con la presentación llevada a cabo por el representante del CPAIA (Consejo Profesional de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores de la Provincia de Santa Cruz), Arq. Diego López, quien realizó la proyección de un completo informe técnico respecto a la situación de la autovía, planteando entre otros puntos que en el lugar debe trabajarse con una mirada que considere los próximos cincuenta años de crecimiento de la localidad y con modificaciones cada cinco, considerando precisamente que la autovía fue diagramada, diseñada e inaugurada hace ya quince años cuando la ciudad era absolutamente otra y no contaba con la densidad poblacional y el parque automotor actual. Cabe destacar que actuaron y participaron como moderadores de la audiencia, los profesionales docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Mariana Altieri y Alfredo Fernández.

También hablaron y plantearon su mirada contribuyentes en general, representantes algunos de juntas vecinales de diversos barrios de la localidad; e hizo lo propio el Crio. Inspector Norman Walter Azua, Director General de la Policía Caminera de Santa Cruz.

Realizando una evaluación del primer día de actividad, la edil D’Amico señaló que “todos los actores y participantes coinciden que es esencial comenzar a trabajar sobre la problemática y empezar a escucharnos, porque de las diferentes miradas, ideas e iniciativas surgirán las medidas y acciones que nos permitirán encontrar soluciones, interviniendo de una vez por todas en este escenario tan complejo, ya que siempre de los espacios de participación donde puede haber una voz activa de los vecinos, expertos y funcionarios, es decididamente muy bueno”.

“El objetivo primordial de convocar a audiencia pública fue plantear, bueno ante lo que viene sucediendo, debatamos, veamos qué es lo mejor para la ciudad, no decimos que hay que semaforizar, sino que proponemos discutir, analizar qué es lo más factible de realizar, pero que el Estado haga una intervención real sobre una problemática que vivimos todos los días. De lo que no hay dudas es que tanto los que quieren semáforos en la zona como los que no, coinciden, todos, en que hay que hacer una intervención, con mayor presencia del Gobierno Provincial y Comunal en el área, con agentes de tránsito permanentemente, con una guardia urbana o con más educación vial. Nosotros, reitero, decimos, sentémonos, hablemos del problema que tenemos, no miremos para el otro lado y discutamos sobre la mesa la problemática que tenemos y cómo vamos a abordarla como Estado”.

La Arquitecta y Urbanista (UBA) Ariadna Giménez, profesional en Planeamiento que basará su ponencia en una propuesta de modificaciones concretas para la ‘Autovía 17 de Octubre’, será la encargada de abrir la segunda y última jornada de la Audiencia Pública; luego será el turno de autoridades y miembros de la Policía de la Provincia, de la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz; y del Ingeniero Paulo Alejandro Croppi, a cargo de la Delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional en nuestro medio. El cierre estará a cargo de los funcionarios de las áreas de Planeamiento, Obras Públicas y Dirección de Tránsito de Río Gallegos, quienes también presentarán un proyecto en el que se encuentran trabajando respecto a esta traza vial y estaría prevista la presencia además del intendente Pablo Grasso en la culminación del encuentro.