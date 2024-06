Quién será el arbitro de Argentina vs Canadá por la Copa América 2024

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni buscará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio retener su título en la Copa América 2024 de Estados Unidos. En un momento histórico dorado, la albiceleste quiere continuar su racha exitosa.

A pocos días del debut, se confirmó un detalle crucial para el partido: la Conmebol oficializó a los árbitros para los primeros y próximos cuatro encuentros del torneo.

El equipo que capitanea Lionel Messi se enfrentará a Canadá en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta este jueves 20 de junio a las 21. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro para ese partido inaugural. Será la séptima ocasión en la que arbitrará a la Albiceleste.

Los árbitros para Argentina vs Canadá

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN)

ÁRBITRO ASISTENTE 1: Jorge Urrego (VEN)

ÁRBITRO ASISTENTE 2: Lubin Torrealba (VEN)

CUARTO ÁRBITRO: Iván Barton (SLV)

QUINTO ÁRBITRO: David Morán (SLV)

VAR: Leodán González (URU)

AVAR: Richard Trinidad (URU)

Cuándo debuta la Selección Argentina en la Copa América 2024

La Albiceleste jugará el partido inaugural contra Canáda: será el 20 de junio en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Se eligió esta cancha ya que cuenta con una capacidad para 42.500 espectadores, aunque es expandible a 71.000 asistentes. Un gran número teniendo en cuenta la llegada de todos los hinchas de nuestro país para la competencia.

La probable formación de la Selección Argentina para el debut en la Copa América 2024

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Ángel Di María o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Así se jugará la fecha 1 de la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

