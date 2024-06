Será en la sesión ordinaria de este miércoles en cuyo marco presentará esta iniciativa por medio de un proyecto de Resolución por el cual solicita al Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, gestionar ante el ENARGAS y o la empresa distribuidora del gas natural que opera en Río Gallegos, la refacturación de las boletas correspondientes al consumo de los meses de abril y mayo de 2014; o en su defecto que proceda a denunciar ante el Juez Federal Claudio Vásquez, que la parte demandada no está cumpliendo con la medida cautelar fijada oportunamente.

Asimismo, pide a la Secretaría de Comunicación y Medios de Santa Cruz, llevar a cabo una campaña de difusión con el objetivo de informar a los usuarios de qué manera proceder al recibir la factura de gas liquidada sin aplicar precisamente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal.

En este sentido, la edil UCR indicó “el pedido se respalda en los recursos de amparo presentados en su momento por el Gobierno Provincial y también por el Municipal ante el Estado Nacional, puntualmente contra la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS); declarando la inconstitucionalidad, nulidad y inaplicabilidad del aumento a todos los usuarios del servicio de gas residencial. Precisamente, el Juez Federal Claudio Vásquez, determinó hacer lugar firmando la medida cautelar con vigencia por los próximos seis meses, ordenando al ENARGAS comunicar la decisión a las empresas distribuidoras a fin de que durante el plazo mencionado se abstenga de aplicar incrementos superiores al trescientos por ciento (300%), en comparación al mismo período del año anterior. Desconociendo todo esto, las facturas recientes de gas de la empresa Camuzzi Gas del Sur, llegaron a los hogares con un aumento promedio del ochocientos por ciento (800 %) sin respetar el tope impuesto por la medida cautelar” subrayó.

PAVIMENTO Y RECOLECCIÓN PARA EL 499

En un Proyecto de idéntico tenor, de carácter resolutivo, D’Amico solicitará al Municipio capitalino proceder, una vez finalizada la veda invernal, a concretar las obras de pavimento de los cuarenta y un pasajes internos del Barrio ‘Valentín Fielberg’, conocido popularmente como ‘499 Viviendas’; y a su vez a aumentar la frecuencia del servicio de recolección de residuos y a colocar más contenedores en el sector, en virtud de la gran cantidad de familias domiciliadas en el área.

La Concejal señaló que “el requerimiento se fundamenta en el anuncio realizado a fines del año pasado por la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad, confirmando precisamente a ejecución de las tareas de pavimentación en este barrio, cuestión que aún no se ha iniciado en lo absoluto, ni siquiera con la preparación del suelo y los estudios previos de evaluación y factibilidad”.

Por otra parte, la edil Radical le está pidiendo información al Gobierno Comunal, respecto a la situación y estado de un camión recolector de residuos que en la actualidad se encuentra en el interior de un predio ubicado en la intersección de las calles Aconcagua y Saavedra de nuestra ciudad.

Finalmente, como homenaje y reconocimiento en su memoria; y a la lucha constante y incansable que supo tener en su vida personal, laboral y como representante de los pueblos originarios; y respondiendo también a un pedido formulado desde el Consejo Municipal de Pueblos Originarios dependiente del Departamento de Coordinación de Políticas Públicas, la concejal D’Amico solicitará se designe con el nombre de ‘Visitación Loncón Kankel’ a una arteria de nuestra localidad.

D’AMICO EXIGE AL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN RESOLVER PROBLEMÁTICA DE EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

El requerimiento de la edil UCR será parte del Orden del Día de la Novena Sesión Ordinaria de 2024 que se desarrollará mañana jueves, presentado por medio de un Proyecto de Resolución que solicita al Consejo de Educación de Santa Cruz que proceda a resolver a la brevedad la problemática que se encuentran atravesando en la actualidad los alumnos egresados de las distintas carreras que dicta el INSET (Instituto Superior de Enseñanzas Técnicas), inconvenientes y complicaciones que tienen que ver con la entrega de los certificados de título en trámite o de finalización de los estudios.

D’Amico explicó que “los egresados de esta institución que depende del Consejo Provincial de Educación se encuentran ante un escenario de enorme dificultad a la hora de intentar obtener la documentación referida al certificado de título en trámite o de finalización de la carrera que hayan cursado; por ello resulta urgente que la Cartera educativa de Santa Cruz intervenga a la brevedad y descomprima esta situación, ya que acceder a la entrega de las certificaciones del título, de finalización de estudios y de materias aprobadas, no puede en lo absoluto ser algo tan engorroso, lento y burocrático, más bien debe ser un trámite expedito y efectivo que les permita a los alumnos a la brevedad salir a competir al mundo laboral”.

“Lo que es gravísimo - indicó la Concejal – es que los propios directivos del Instituto le expresan a los alumnos que no van a entregar ningún tipo de certificaciones debido a que las carreras que dictan no se encuentran aprobadas a nivel nacional y alegan además que desde el propio Consejo Provincial les prohíben entregar cualquier tipo de certificado; escenario ante el cual los egresados están demandando que por lo menos les otorguen lo antes posible una certificación de finalización de la carrera con validez provincial, pedido que estoy acompañando y que me moviliza a presentar la iniciativa en cuestión” concluyó.

PEDIDO DE INFORMES AL GOBIERNO DE SANTA CRUZ POR OPERATORIA DE REMATE DEL PARQUE AUTOMOTOR

La solicitud elevada al Ejecutivo Provincial, de carácter resolutivo, tiene que ver con el propio anuncio realizado por el gobernador Claudio Vidal en el mes de enero último, indicando en esa oportunidad que el ochenta por ciento (80 %) del parque automotor perteneciente al Estado saldría a remate. Puntualmente – manifestó D’Amico “el Primer Mandatario precisó que se encontraron al asumir con la presencia de una gran cantidad de vehículos 0 KM y otros con muy poco uso, que se utilizaban desde la política por parte de los funcionarios de la Gestión anterior, rodados que generaban un gasto innecesario y que ahora - dijo ‘ vamos a rematar para que ese dinero, esos recursos, les sirvan a toda la sociedad y nos permitan arreglar escuelas o construir nuevos establecimientos’ y también remarcó que faltaban recuperar otros vehículos y que habían algunos de los que se sabía aún su paradero, bueno de todo esto estoy pidiéndole a las autoridades provinciales un informe detallado, documentado, preciso y fehaciente, para que el Concejo Deliberante de Río Gallegos sepa qué paso y cómo seguirá toda esta operatoria, ya que ante el escenario tan complejo que se vive a nivel de infraestructura edilicia escolar en la Provincia y en la capital, esos recursos sin dudas se necesitan con urgencia y van a tener como corresponde un destino adecuado en beneficio de toda la comunidad”.