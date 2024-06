Copa América 2024: la Selección inicia este jueves su defensa del título

Con el gran objetivo de defender el título logrado en Brasil 2021, la Selección Argentina campeona del mundo debuta este jueves en la Copa América 2024 en lo que será el partido inaugural ante Canadá

El encuentro se disputa desde las 21 horas en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal y la televisación para el país de la TV Pública, Telefe y TyC Sports.

La expectativa es tal, que el partido, que también contará con un show musical en la previa, será a estadio lleno, ya que se agotaron todos los más de 70 mil tickets disponibles.

En cuanto al equipo, el entrenador Lionel Scaloni no quiso confirmarlo en la conferencia de prensa previa. Será la base de la alineación que salió de arranque al estadio Lusail en la final del Mundial, con algunas dudas: Lisandro Martínez podría meterse por Nicolás Otamendi; Leandro Paredes será el "5", y Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se disputan un lugar.

La Selección llega afilada tras la gira por Estados Unidos, que contó con los triunfos por 1-0 ante Ecuador y 4-1 a Guatemala, que le sirvieron al entrenador para terminar de darle forma a la lista de buena fe.

Las probables formaciones de Argentina vs Canadá

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister o Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Liam Millar; Jonathan David, Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs Canadá

El partido de este jueves 20 de junio será transmitido por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Es decir, podrá verse a través de una opción en TV abierta.

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. También está la opción de la app Mi Telefe.

Fixture de la fecha 1 de la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 19 horas | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.

