El papa Francisco pidió "condiciones humanas" para acoger a los refugiados

En el marco del Día Mundial del Refugiado, el papa Francisco habló en una audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro y pidió por uno de los grupos más afectados por las distintas crisis en el mundo. A través de su cuenta de X (antes Twitter) repitió el pedido y sostuvo que "no reneguemos de la humanidad que nos une".

En su mensaje, el sumo pontífice pidió a los Estados que "trabajen para garantizar condiciones humanas a los refugiados y para facilitar los procesos de integración".

El pedido del papa Francisco por el Día Mundial del Refugiado

Durante la audiencia general, el sumo pontífice pidió que el día del homenaje "sea una ocasión para dirigir una mirada atenta y fraterna a todos aquellos que se ven obligados a huir de sus casas, en busca de paz y seguridad". Además, señaló que "todos estamos llamados a acoger, promover, acompañar e integrar a quienes llaman a nuestras puertas".

En su cuenta de X, el Papa escribió un mensaje por el día que se celebra cada 20 de junio y expresó: "Los rostros, los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas".

Lo cierto, es que el número de personas refugiadas y otras personas que necesitan protección internacional ascendió a 43,2 millones, según el último informe de la Agencia para el Refugiado de Naciones Unidas (ACNUR).

El papa Francisco pidió incluir a pobres y jóvenes al mundo laboral

El papa Francisco se reunió con CEOs, directivos y banqueros de todo el mundo, y les pidió que incluyan a ''los pobres en las empresas''. ''Todavía no hemos aprendido, permítaseme la expresión, a 'reciclar' y a no descartar a las personas, a los trabajadores, especialmente a los más frágiles, para quienes a menudo prevalece la cultura del descarte'', apuntó el papa.

Luego, continuó haciendo una comparación con la vida de Jesús, haciendo referencia a las segundas oportunidades: ''Un mundo en el que los descartados puedan convertirse en protagonistas del cambio. Pero me parece que esto ya lo realizó un tal Jesús, ¿no?''.

Por último, aseguró que ''ningún trabajo se aprende sin la 'hospitalidad de empresa', que significa acoger generosamente a los jóvenes aunque no tengan la experiencia y las competencias requeridas, porque todo trabajo sólo se aprende trabajando''.

FUENTE: Àmbito.