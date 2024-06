Repudiable respuesta xenófoba de Ministro de Vidal

La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, dijo este lunes que "cualquier fiscal debería intervenir de oficio e investigar a la Municipalidad por las graves acusaciones que hizo el ministro de Trabajo".

Asimismo, se preguntó si se trata del mismo Gutiérrez que fue denunciado públicamente por Claudio Vidal por enriquecimiento con el gremio de los vigiladores, porque "si es el mismo, también dijo que iba a llevar a la justicia al dirigente petrolero y después no se animó".

El ministro le contestó. "No la sigo a la secretaria. No la conozco. No sé ni su nombre ni lo que dice ni habla", indicó.

Dichos xenófobos

Por otra parte, cuestionó al Intendente Pablo Grasso, por no haber estado presente en el acto por el Día de la Bandera, que se realizó en la Escuela de Policía. "El único que no estaba era el intendente", apuntó.

Gutiérrez expuso que "el intendente estaba abrazado con los chilenos en Punta Arenas. Eso me molesta, entendiendo que era una fiesta patria en la que la comunidad se vuelca, pero el intendente estaba el fin de semana largo abrazado con los chilenos, y cada vez que hay un fin de semana largo, está en Chile. El 9 de julio, no sé, estará en Paraguay", marcó.

Con información de Diario Nuevo Día