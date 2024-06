La comunidad de Cañadón Seco conmemoró el miércoles el 80º aniversario del descubrimiento del petróleo en lo que hoy es territorio santacruceño, histórico acontecimiento que se produjo allí el 26 de junio de 1944 en el Pozo de Observación Nº 12 de YPF, fecha que también se instituyó como la fundación del pueblo donde ya existían algunos asentamiento rurales.

El nuevo cumpleaños tiene matices de celebración institucional y festiva pero también de reflexión por el incierto panorama que se cierne sobre el futuro de la actividad petrolera que es su esencia, habida cuenta que a nueva conducción de YPF decidió abandonar las cuencas maduras por conveniencias empresarias. Ello podría generar una recesión económica y laboral que impactaría de sobremanera en la provincia, de manera particular en las comunidades de la zona norte, si no se concretan con celeridad acciones que impidan ese impacto, entre ellas la pronta concesión de las áreas a nuevas compañías.

Este panorama fue el eje del discurso que pronunciara el presidente de la Comisión de Fomento, Jorge Marcelo Soloaga, durante la ceremonia central que tuvo lugar en el Cine Teatro de la localidad, con la presencia de numerosos vecinos y autoridades invitadas. Entre ellas se encontraban el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos; el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo junto a miembros de su gabinete; la concejal de la misma localidad, Iris Casas; el ex intendente José Manuel Córdoba; el delegado comunal de Jaramillo y Fitz Roy, Camilo Páez; una delegación de empresarios de la compañía petrolera CGC encabezada por la jefa de Relaciones Institucionales, Belén Marty; el obispo auxiliar de la diócesis de Río Gallegos, Fabián González Balsa y el decano de la unidad académica Caleta Olivia de la UNPA, magister Claudio Fernández; la directora de la Regional de Escuelas Zona Norte, profesora María Mercedes Barrionuevo, oficiales de Prefectura Naval encabezados por el prefecto Martín Rojas y oficiales de la Policía Provincial, entre otros. Por YPF nadie se hizo presente. Previo a esta ceremonia, en una tarde de extremas temperaturas invernales, autoridades y abanderados de diferentes instituciones se dirigieron hasta el sitio histórico donde se descubrió el petróleo - a poco más de un kilómetro de la zona urbana-, para rendir homenaje a los operarios de las otrora totalmente estatal YPF, protagonistas de aquella epopeya con el equipo perforador Rotary 23.

Allí, el obispo auxiliar pronunció una oración litúrgica y luego se hizo un minuto de silencio en memoria de aquellos primeros operarios, tras lo cual Soloaga y Pródromos colocaron una ofrenda floral al pie del monolito emplazado en el lugar donde fue perforado el O-12. Luego, en el Cine Teatro la ceremonia se inició con el ingreso de las banderas de ceremonias, se leyeron mensajes de salutación y se otorgaron numerosas distinciones a familias de la localidad. Además, se dio a conocer una reseña de nuevas obras en ejecución y se anunció que, Resolución comunal se otorgaba un bono extraordinario no remunerativo de 50 mil pesos para todos los empleados y obreros de la Comisión de Fomento.

YA NO HAY MARGINACIONR POVINCIAL PERO SI NUEVOS DESAFIOS

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal agradeció la presencia de todas las personas presentes en la ceremonia y de manera particular la de ministro Pródromos por la figura institucional que reviste, precisando que con el anterior gobierno provincial Cañadón Seco no solo fue marginado a la hora de este tipo de acontecimientos, sino que también fue objeto de intentos de quebrantamiento institucional y de aplastamiento económico a la comunidad, además de “operaciones inmundas” contra su persona. Tras ello hizo referencia a las estrategias que tiene que estructurar Cañadón Seco ante la cosmovisión de los acontecimientos que se van sucediendo en la provincia, en el país y en el mundo. Fue entonces cuando dio que en estos 80 años de vida “hay una multiplicidad de factores que no nos hacen ver un horizonte con expectativas de crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos” Es que, sostuvo “hoy vemos con preocupación las políticas que se están aplicando en la Argentina con todos sus parámetros macroeconómicos en caída” lo que hace que sea complejo decidir que comportamientos institucionales deben adoptar quienes tienen responsabilidades en cada comunidad para dar continuidad a sus proyectos de crecimiento y desarrollo y también para afrontar los ciclos sociales negativos.

En ese sentido señaló que es preocupante la caída del consumo que se registra en todo el país, lo cual trae aparejado la caída de la producción de muchos sectores, como el caso de la industria y por consiguiente de genera una cascada recesiva en todos los mercados que impacta en las mayorías populares.

Citó luego que hasta el mercado internacional está resentido por la displicencia de quien hoy conduce los destinos del país, en clara alusión a Javier Milei -sin nombrarlo expresamente- quien se pelea con los gobiernos de países que son relevantes protagonistas del intercambio comercial con la Argentina, citando entre ellos como ejemplo a China y Brasil.

Al respecto cuestionó severamente las críticas de desprecio que les formula el líder de La Libertad Avanza, lo cual hace que ese intercambio económico se vea resentido y contribuya que en la Argentina siga creciendo de manera alarmante el índice de desocupación, algo que incluso fue señalado por grandes corporaciones empresarias nucleadas en la Unión Industrial Argentina y que por muchos años se beneficiaron con políticas acomodaticias para su sector.

En ese contexto dijo que es inadmisible que Milei haya dicho que él asumió la jefatura del Estado para destruirlo, desconociendo que el Estado “es la Nación jurídicamente organizada y la nación la conforman hombres y mujeres en un territorio”, entonces es evidente que el mandatario quiere destruir a los pueblos.

“Además –precisó- nos está diciendo una mentira descarada que solo unos pocos están creyendo o desconocen la realidad y hoy la única realidad que tenemos en el país, es la del hambre, la miseria y la desocupación”, sobre todo porque se aplican políticas que están contenidas en la denominada Ley Bases que solo beneficiará a los poderosos grupos monopólicos internacionales que se apropiarán de todos nuestros recursos y se llevaran las divisas.

LA YPF QUE SE VA DEJA UN SOMBRIO PANORAMA

Más adelante le dedicó un capitulo a YPF, cuya historia está enraizada en la de Cañadón Seco y que fuera amiga en muchos periodos de tiempos democráticos y enemiga en los de dictaduras militares que la usaron para satisfacer los intereses de las multinacionales y se fueron cuando ya no les interesaban las condiciones de los contratos de áreas, cuando los militares dejaban el poder.

Pero hoy, paradójicamente en gobierno elegido por los votos, aparece otro sombrío panorama porque la compañía que esta cooptada por acciones de empresas privadas, decide abandonar los yacimientos maduros de Santa Cruz y de otras provincias para dirigir sus acciones a la explotación de yacimientos no convencionales, como el caso de Vaca Muerta.

“Entonces de acá se retira, sin decirle nada a los representantes de la sociedad porqué se va y que escenario nos deja. Y lo que nosotros vemos es que nos deja incertidumbre y yo no quiero ser agorero pero el horizonte perturba a nuestras empresas de servicios, a la comunidad, a nuestros trabajadores y a sus organizaciones representativas”, puntualizó.

“Es que ni siquiera sabemos quiénes son los que vienen (las nuevas operadoras) y por cuánto tiempo porque es sabido que el capital privado es especulativo y voraz. Cuando las cosas vienen bien y tienen mucha rentabilidad se quedan para juntarla a dos manos, pero cuando las cosas andan mal levantan sus equipos y se van” conjeturó.

Ante esta encrucijada, Soloaga señaló que esperaba que las compañías que puedan llegar no generen más problemas como los que deja “esta YPF cobarde, saqueada y abordada por filibusteros y piratas”.

Por ello, en sus conceptos finales trajo a colación versos del poeta patagónico Marcelo Berbel cuando hacía referencia a que había una tierra “más acá del Colorado”, referenciando en ese sentido que también hay pueblos como Cañadón Seco “que va a luchar hasta las últimas consecuencias para defender un recurso que le pertenece y que también es de todos los santacruceños y de todos los argentinos. Lo defenderemos cueste lo que cueste y la defensa tenemos que hacerla aunque nos cueste la vida”.