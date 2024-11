Reyes sobre la falta de quórum en el Congreso: “Milei nos mintió”

El proyecto de Ley busca que cualquier persona condenada en segunda instancia por delitos graves de corrupción pueda competir como candidata en cargos públicos.

En este contexto, la legisladora dialogó con el programa EL MEDIADOR y se refirió a la falta de quórum y a la ausencia de los legisladores vinculados al oficialismo.

“Trabajamos desde el 2017 para que los corruptos no estén en el poder”, manifestó en referencia a los reclamos de la comunidad a los dirigentes políticos y sostuvo que los legisladores de Unión por la Patria carecen de argumentos para debatir el proyecto.

Por otro lado, Reyes, sostuvo que la iniciativa no está directamente relacionada con la figura de la exvicepresidenta y dos veces presidenta con mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner.

“Nuestro país no puede fijar normas o leyes para alguien en particular”.

Asimismo, señaló que un “debate serio” se establece dando quórum a pesar de las diferencias y de las autorías para luego ir debatiendo y mejorando el proyecto punto por punto para perfeccionar cada ley.

En este marco, también criticó al presidente de la Nación que en el inicio de las sesiones aseguró que “Javier Milei iba a terminar con los corruptos promoviendo la Ley de Ficha Limpia” y afirmó: “Milei nos mintió o que avise a los diputados que no le están haciendo caso”.

“No entiendo al Presidente, él decía que no le importaba los resultados electorales que iba a realizar las transformaciones necesarias para el país, a mi no me importa si le conviene al Gobierno, a Cristina Fernández o a algún dirigente, esta ley le conviene a la gente”, explicó la legisladora en referencia a las necesidades y en defensa de la comunidad.

“La gente está cansada de la incoherencia, de gente que ocupa una posición y cambia de idea cuando es oficialista u oposición, el Presidente abandonó la idea más importante que es la de ser creíble”, ratificó la diputada y sostuvo que el bloque radical y del PRO, van a volver a presentar el proyecto de cara al 2025.

“Estoy preparada para perder elecciones pero no para abandonar las banderas y las defensas para que cambie en algo la realidad de la gente”, puntualizó la representante de la provincia de Santa Cruz en el Congreso de la Nación.

Finalmente, Reyes remarcó que la actualidad política requiere tener la responsabilidad de defender a la gente y consultada a la posibilidad de que Milei tenga de contrincante política a Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que debería consultar a Mauricio Macri que perdió unas elecciones luego de pasar una situación similar.