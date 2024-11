El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras la caída en la víspera de la iniciativa que promovía el PRO. "Efectivamente la diputada (Silvia) Lospennato le escribió a (Javier) Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el Presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia", aseguró el funcionario en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Quien va a estar a cargo de asesorar al Presidente para terminar de pulir el nuevo proyecto va a ser el doctor Alejandro Fargosi", detalló Adorni. El letrado es fue designado Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 y hoy pertenece al espacio de Juntos por el Cambio.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que el Gobierno "no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado" y aseguró que “en algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”, pero advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”.

Tras subrayar que Ficha Limpia “es parte de la batalla cultural que lidera Milei", el Vocero remarcó que “no hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca a va a haber un pacto con Cristina Kirchner”. "Nosotros somos el único espacio con el currículum limpio y por eso somos los más interesados en este proyecto”, resaltó.

Según pudo saber Ámbito, en un principio en la Casa Rosada jugaban al "gran bonete" con el fracaso de Ficha Limpia y afirmaban que la sociedad no los iba a hacer responsables.

Desde el sector de Lule y Martin Menem aseguran que es injusto acusarlo de no haber hecho todo lo posible para lograr el quorum. "Hasta último momento Martín Menem estuvo contando las asistencias", explican en esa línea insisten que "es responsabilidad del PRO, ya que el proyecto era de ellos".

Con el correr del día fueron viendo que mayoritariamente sectores de la sociedad manifestaron su decepción y sospechas de un "pacto con el kirchnerismo" por parte del Gobierno. Seguramente esta lectura fue la que llevó a trascendiera que a última hora de la noche y de manera informal el presidente Javier Milei se comunicara con la diputada Silvia Lospennato para proponerle presentar otro proyecto de Ficha Limpia. La duda es si esta propuesta logra cambiar la decepción que sintieron ayer algunos de los votantes de Milei.

Guillermo Francos descartó la posibilidad de un pacto con el kirchnerismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió este viernes a desmentir un potencial acuerdo con el kirchnerismo para garantizar la falta de quórum para tratar Ficha Limpia, y aseguró que se está generando “una sensación de proscripción” sobre Cristina Kirchner "que no es la que quiere el Gobierno”.

“Estamos de acuerdo con la Ficha Limpia y lo que significa, lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tomar como una especie de proscripción que es el riesgo que se tiene”, argumentó en una entrevista al canal Todo Noticias.

En la misma línea, agregó: “Hasta se comentó que el propio Presidente había pedido no crear algo que para la sociedad, mayoritariamente, está terminando. No hagamos una especie de profecía”.

“No hagamos tanta alaraca de una norma que puede llegar a interpretarse como una proscripción que además por ahí no puede aplicarse porque es posterior. Estamos generando una sensación de proscripción que no es la que quiere el Gobierno”, planteó tras las críticas de los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical y Coalición Federal que cuestionaron al oficialismo por las ausencias en la Cámara de Diputados.

FUENTE: Ámbito.