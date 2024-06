Ianni: “Pedimos que escuchen al pueblo que grita: YCRT no se vende”

La legisladora santacruceña tomó la palabra luego de que resultara aprobado el Proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Pensando en los trabajadores de nuestro país, pensando en aquellos que invierten y dan trabajo como las pymes nacionales, en honor a nuestros catorce mineros que fallecieron en el interior de mina, mientras otros votan la entrega de YCRT, nuestro voto fue negativo a la ley Bases y al Paquete Fiscal, mamarrachos legislativos sin precedentes” sentenció Ianni.

Y continuó “El peor homenaje que podemos hacer a los mineros que dejaron su vida hace 20 años es lo que ha sucedido hoy en esta sesión: votar la privatización de YCRT, desconociendo el sacrificio y la posibilidad de desarrollo que posee”.

Durante su alocución, la diputada hizo una férrea defensa de la empresa carbonífera, poniendo en valor su producción y destacando la posibilidad no explotada de reutilizar la ceniza volante, en base a un estudio solicitado por la anterior gestión del gobierno provincial y realizado por el Consejo Federal de Inversiones.

“La ceniza volante es un subproducto de la combustión del carbón pulverizado en las plantas generadoras de electricidad que contiene una mezcla de minerales, metales y materia orgánica. Estos componentes pueden tener un valor económico si se logran recuperar y aprovechar de manera eficiente” aseguró. “Podrían explorarse nuevas oportunidades económicas y unidades de negocio, sabiendo que la planta de Río Turbio puede producir 450 toneladas diarias de cenizas volantes”.

Finalizando el discurso, Ianni exhibió una carpeta con las firmas obtenidas en apoyo de la empresa que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo energético y económico de la región y del país, la cual fue posteriormente entregada al presidente del cuerpo legislativo.

“Tenemos el recurso por cientos de años, tenemos los hombres y mujeres que cada día ingresan a la mina con la certeza de que su trabajo siembra futuro, y para ello se capacitan y se comprometen con un presente de responsabilidad con su comunidad” dijo Ianni, y concluyó “nuestro mejor homenaje a ellos, es nuestro compromiso por no abandonar la lucha, por no entregar nuestra empresa. Por eso les pedimos que escuchen al pueblo que grita: YCRT no se vende”.